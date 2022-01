Los más recientes resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) de noviembre pasado, publicados esta semana por el Dane, han reforzado la posibilidad de que Colombia registre un crecimiento de 10 por ciento, incluso unas décimas más, del PIB en 2021. El valor agregado de la economía nacional en el penúltimo mes del año pasado alcanzó el 9,6 por ciento, en comparación con el del mes anterior.



A estas estimaciones positivas de un desempeño final de 2021 sin antecedentes recientes se suman las proyecciones sobre este año que apenas arranca, que oscilan entre un 4 y un 4,6 por ciento del PIB. Lo cierto es que estos indicadores reflejan una reactivación dinámica de la economía colombiana, jalonada por el fin de las restricciones, el avance de la vacunación, el consumo de los hogares y la reapertura del comercio y de las industrias manufactureras.



No obstante, en paralelo con estos destacados resultados, es inevitable que esta dinámica de reactivación sea experimentada a distintas velocidades por diversos grupos de población. Un ejemplo específico se relaciona con el consumo privado. Según un informe de la firma especializada Raddar, el gasto de los hogares colombianos sumó el año pasado 826 billones de pesos, un crecimiento del 5 por ciento en términos reales.

Pero estos expertos identifican que tales aumentos del consumo no son los mismos en todos los niveles de ingresos. El 42 por ciento de los hogares informan que compraron menos, mayoritariamente por el efecto de la disparada de precios. De hecho, la inflación anual del 2021 para los hogares pobres registró un 6,85 por ciento, unos 2,5 puntos porcentuales más alta que la de los hogares más pudientes.



La naturaleza de las actuales presiones inflacionarias se refleja en alzas de las divisiones de gasto como alimentos, bebidas no alcohólicas, alojamiento y servicios públicos. Esto implica que millones de familias han sustituido los temores sanitarios de la pandemia por preocupaciones alrededor de la carestía y el costo de vida. En la más reciente encuesta Invamer, de diciembre pasado, los colombianos señalaron la economía y el desempleo como la principal problemática que enfrenta el país en estos momentos.



La reactivación económica asimismo ha impulsado la recuperación de millones de puestos de trabajo, perdidos en los primeros meses del impacto del coronavirus. Sin embargo, la brecha de empleos frente a los niveles previos a la pandemia sigue registrándose, y muchas mujeres y jóvenes aún no cuentan con empleo, o han visto deteriorada su calidad laboral. No se trata de desconocer la positiva dinámica económica protagonizada por empresas y trabajadores en 2021, sino de identificar a quienes, por distintas razones, no han podido recuperarse a la misma velocidad.



El Gobierno Nacional, que atraviesa su último tramo en medio de la campaña electoral, enfrenta el desafío de sostener el ritmo de crecimiento y recuperación mientras atiende y mitiga de manera específica los impactos de la inflación y del desempleo en los más vulnerables.

