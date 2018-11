50 años del Álbum Blanco

Se están cumpliendo 50 años de la publicación del llamado Álbum Blanco, de The Beatles. Y vale sumarse a la celebración, que se ha ido desplegando en todo el mundo –y ha ido creciendo gracias a una edición conmemorativa que incluye versiones de las canciones nunca antes oídas–, pues medio siglo después es más que evidente que se trata de uno de los grandes trabajos de la banda musical más importante del siglo XX, una de las compilaciones de la música popular que sigue reuniendo e interpelando a las culturas del mundo.

Es cierto que en el vasto catálogo de The Beatles, a pesar de que el grupo apenas haya durado una década, pueden encontrarse una serie de álbumes estremecedores que transformaron la manera de componer, de grabar, de presentar las canciones populares: A Hard Day’s Night, Help!, Rubber Soul, Revolver y Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band habían dejado en claro que la incansable banda, compuesta por John Lennon, George Harrison, Paul McCartney y Ringo Starr, había hallado una nueva forma de dar cuenta del milagro de estar vivos. Pero el Álbum Blanco, que algunos especialistas consideran el mejor de The Beatles, probó que el planeta tenía –tiene– cuatro talentos que todo el tiempo podían rescatarlo de sus bajezas.



Se ha dicho que para ese momento, diez años después de la fundación de The Beatles, Lennon, Harrison, McCartney y Starr estaban cansados de ser una unidad, pero si algo prueba la nueva edición del álbum –si algo prueba el álbum original– es que la suma de los cuatro daba como resultado una belleza que de otro modo no habría podido darse. Su amistad, su talento, su visión fresca de lo que puede suceder entre los seres humanos siguen iluminándolo todo cada vez que se pone a andar uno de sus trabajos.



Celebrar el maravilloso Álbum Blanco, una monumental colección de 45 canciones que es la muestra de un milagro, es celebrar el hecho de que siempre tendremos a la mano una música capaz de reivindicar la experiencia de la vida.