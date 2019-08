50 años de Woodstock

El gran festival de rock de finales de los años 60, el fundamental festival de Woodstock, acaba de cumplir sus primeros 50 años: aquellos “tres días de paz y música” que en su momento fueron una jugada maestra de la contracultura, de la revolución de la juventud y de ‘la era de Acuario’ se han convertido ya en un ícono y una institución. A fin de cuentas, siguen hablándole al mundo de hoy de los ideales siempre relevantes de aquella generación y de los propósitos de un grupo de cantantes populares que llegaron a sentirse responsables del mundo.

Por su escenario, observado por 400.000 espectadores fascinados por la música popular de aquel entonces, pasaron artistas tan disímiles como Richie Havens, Ravi Shankar, Joan Baez, Santana, The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, The Who, Joe Cocker, The Band y Jimmy Hendrix, pero quien vuelve a ver los principales momentos de ese día –rescatados por el documental ganador del Óscar en 1970– pronto llega a la conclusión de que, pese a los reveses de la organización, los músicos en verdad compartían el espíritu y el vigor de una nueva era.



La revista especializada Rolling Stone llamó al festival de Woodstock “uno de los cincuenta momentos que cambiaron la historia del rock and roll”, pero no solo habría que redefinirlo como uno de los fines de semana más importantes de la música popular, lleno de interpretaciones memorables, sino como uno de los eventos cruciales en la transformación cultural de la segunda mitad del siglo XX. Se han hecho decenas de canciones, películas, libros y personajes para homenajear ese festival con aires de ceremonia, y en especial para reconocer su vocación a insistir –a pesar de todo– en una era de mayor consciencia de lo humano.



Si algo sigue enseñando el festival de Woodstock, y siguen enseñando los eventos de esa clase que tratan de recrear su magia, es eso: la necesidad de establecer contacto real con los demás en esta época cargada de disociadores.