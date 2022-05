3 meses de una tragedia

Era de no creer. Hoy hace 3 meses, tropas rusas dieron inicio a la guerra contra Ucrania, un conflicto que el Kremlin ha llamado “operación militar especial”, pero que no ha sido más que una invasión infame, sin ningún tipo de limitación, contra un país soberano, que ha segado la vida de miles de personas –entre civiles y militares–, y ha causado el desplazamiento tanto interno como hacia el exterior de unos 14 millones de ucranianos.

Fueron infructuosos los esfuerzos de la diplomacia, las amenazas de sanciones, los llamados a la cordura y la sensatez para evitar que Europa volviera a ver una guerra sobre su territorio. Vladimir Putin, el hombre que parece obsesionado por devolverle a su país el brillo perdido de los zares o la potencia de la desaparecida Unión Soviética, argumentó los riesgos que para su país entrañaban los acercamientos de Kiev con la Organización del Tratado de Atlántico Norte (Otán) y desplegó su renovada máquina de guerra para ejecutar una visión estratégica que, pensó, lo llevaría a un triunfo relámpago y aleccionador para aquellos países que antes formaron parte de su órbita de influencia.



Pero se equivocó de cabo a rabo. Hoy está entrampado en un conflicto que no parece tener fecha de caducidad, logró unir a Occidente en su contra, resucitó a una Otán que arrastraba sus pasos y no ha logrado consolidar el corredor terrestre para unir los territorio orientales del Donbás con Mariúpol y la anexada en 2014 Crimea. Además, puso a su pueblo a llorar a miles de sus soldados muertos y a soportar duras sanciones que van a hundir su economía más de lo que ya estaba; y países como Finlandia y Suecia, que sostenían una aproximación cautelosa y a veces ambigua hacia Moscú, ahora decididamente hacen cola para entrar en la Alianza Atlántica. Los soldados ucranianos y su presidente ahora son héroes.



En las guerras nadie gana, pero que no venza la indiferencia. Que no se vuelva paisaje.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)