100 días de salud

Sirvan los tan comentados 100 días para mirar algunas tendencias de un sector marcado con la impronta de la crisis permanente, como el de la salud.

Para empezar, nadie desconoce la idoneidad del ministro Juan Pablo Uribe, como tampoco los graves problemas que desde siempre arrastra un sistema que por momentos parece hacer agua en todos sus frentes. Sería entonces injusto responsabilizar de una tarea tan difícil a una sola persona y, por qué no decirlo, a una sola cartera.

En ese sentido, vale la pena reconocer los esfuerzos del ministro Uribe y su equipo para garantizar la liquidez sectorial en el corto plazo, al asegurar 780.000 millones de pesos que permiten cerrar con algo de tranquilidad el presente año y haber logrado un aumento del 7,5 por ciento del presupuesto para el 2019, que con sus 32,3 billones representa el crecimiento más alto entre las partidas nacionales.



Sin embargo, los desequilibrios económicos son tan grandes que este dinero apenas si alcanzará para los gastos corrientes y el funcionamiento, sin nada para inversión, mientras que el cubrimiento de las deudas y demás sigue en el limbo y a la espera de un acuerdo de punto final, del cual solo se conocen sus anuncios. Así, el horizonte del dinero continúa gris.

Aunque no es un asunto fácil, podría ser más manejable si se parte del marco constitucional que condiciona la salud como un derecho fundamental FACEBOOK

TWITTER



De igual manera, es valioso el interés del actual gobierno en velar por la situación de los hospitales, en especial de los públicos, y buscar la forma de blindarlos de presiones externas del clientelismo y alejarlos de la corrupción. Se esperan las medidas precisas para lograr estos objetivos, además de las estrategias para garantizarles el saneamiento fiscal y financiero, sin atentar contra su misión.



No hay duda de que el futuro de las EPS, desde la campaña del actual gobierno, fue un tema importante en el cual se anunció que aquellas que no cumplieran con su tarea saldrían de escena.



Pero, con el inconformismo creciente y actual hacia Medimás, Coomeva y Saviasalud, entre otras EPS, la concreción de esto se torna un poco frágil. Aunque aquí es obligatorio reconocer el papel de la Superintendencia Nacional de Salud, impidiéndoles las afiliaciones a aquellas que estén bajo vigilancia especial, aparte de otras medidas fuertes que despejan un poco el panorama.



Buenas intenciones hay en el Gobierno, sin duda, pero flaquea todavía el asunto de la calidad, las redes integradas de servicios, el reforzamiento de la salud pública, la consolidación de una política farmacéutica y la instauración de un real modelo de atención basado en la estrategia de atención primaria (AP). Ello sin contar que el sector aún espera unas nuevas normas de habilitación para los prestadores de salud, en un escenario factible que no riña con la calidad.



En síntesis, si bien no es un sector fácil, podría ser más manejable si se parte –como es de imaginar que el ministro lo hace– del marco constitucional que condiciona la salud como un derecho fundamental (ley estatutaria), que en esencia dicta que la salud no es solo responsabilidad del Ministerio de Salud, sino un compromiso de todo el Estado. Pensar en eso y echarla a andar, a lo mejor pueda hacer el camino más transitable.