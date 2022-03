El aborto es un caso límite en el campo del derecho porque trata de una relación de especial naturaleza con la que no hay paralelo en ningún otro comportamiento social y cuyo manejo como delito crea el conflicto moral que lo ha convertido en una guerra de absolutos (Lorenzo, Tribe).

Esta relación de especial naturaleza, sin embargo, no explica ni justifica la persistencia del uso del derecho penal para regularlo y mucho menos para condenarlo moralmente. Al contrario, esta particular relación debería servir para respetar y priorizar la competencia de las mujeres para decidir sobre la gestación. Incluido, por supuesto, el destino de una vida prenatal que forma parte de ellas, en tanto, como afirma el filósofo del derecho Luigi Ferrajoli, la persona es el ser nacido y en todo caso “destinado por la madre a nacer”, pues de ella y de su cuerpo depende su desarrollo.



La decisión tomada por la Corte Constitucional de Colombia el pasado mes de febrero constituye un avance sustancial, pero la persistencia del delito y, en especial, las reacciones que se han desatado en torno a esta entrañan una mirada profundamente equívoca sobre la persona humana de la mujer e incluso la niegan, señalan e ignoran.

​

Este artículo desarrolla brevemente tres ideas, para explicar desde la bioética los dilemas que nos plantea el aborto.

Protesta a favor de la despenalización del aborto en frente del Palacio de Justicia Foto: Mauricio Moreno -EL TIEMPO

La primera aborda la existencia de límites morales para el uso del derecho penal en la regulación; la segunda explica que las prohibiciones en torno a este se fundamentan en el valor superior que se otorga a la vida fetal y que refleja la preponderancia que el derecho le da a la vida biológica; y la tercera muestra que estas normas están informadas por el menor valor que se otorga en la sociedad actual a la vida biográfica de las mujeres que rehúsan la maternidad como un destino. Esa vida biográfica que existe solo cuando la persona ha nacido y empieza a desarrollar la conciencia y la razón.



Primera. Existe en la literatura una amplia discusión sobre los límites morales del derecho penal en los casos en que el Estado prohíbe a sus ciudadanos o ciudadanas hacer algo sin tener en cuenta si ese algo les causa dolor o daño, como sucede cuando una mujer es forzada a la maternidad. De ahí la importancia de separar la moral privada del poder punitivo del Estado, que ha tornado al aborto, al establecerlo como un delito, en un asunto de controversia moral.



De acuerdo con Bourdieu, el campo del derecho tanto como la práctica médica son campos de dominación embebidos en un orden moral –patriarcal– que reproduce, “normalizando”, las restricciones relativas al aborto. Y este orden tiende “siempre a dar la impresión, incluso a los más desfavorecidos, de que cae por su propio peso, de que es necesario, evidente”, volviendo incuestionable la perspectiva de “quienes dominan directa o indirectamente el Estado, y por medio de él han constituido su punto de vista en punto de vista universal”.



Así, si bien el fallo C-055 de 2022 supuso un avance para el reconocimiento de la conciencia de las mujeres y su estatus como sujetos morales plenos, en este la Corte afirma que, aunque existen razones de fondo, no puede eliminar el delito porque eso supondría una desprotección de la vida fetal. De ahí que sea fácil concluir que en Colombia, como en otros países del mundo, “el bien jurídico protegido por el delito de aborto es la vida humana en su fase prenatal (...) y la embarazada, el sujeto activo del delito” (Lorenzo).



Y es a partir de la protección de esa vida fetal que se estructuran las restricciones en torno al aborto, considerando al feto un individuo separado de la madre, cuya protección se ubica por encima de la voluntad de la mujer subordinándola al destino de la maternidad. Esto revela una serie de presupuestos anclados en la deliberada confusión entre derecho y moral, que ignoran que la autodeterminación y la libertad son dos asuntos centrales que hay que respetar en una acepción de la moralidad que considere a las mujeres como actoras centrales de su propio proyecto de vida.

El aborto sigue suscitando

en algunas capas de la sociedad una sanción que busca alinearnos con un estándar moral único que es religioso y patriarcal FACEBOOK

TWITTER

Segundo. El delito de aborto entraña la asignación de un valor superior a la vida fetal que se ha fortalecido a partir de los desarrollos tecnológicos que permiten la sobrevivencia del feto fuera del útero y pretenden equiparar la vida a la biología. Desde esta perspectiva, la enfermedad, por ejemplo, legitima el aborto por causales como la salud por ser un recurso movilizador al poner la existencia física en riesgo, contribuyendo a la separación artificial entre la vida biológica y la política o biográfica. Una distinción que, desde Aristóteles hasta Agamben, pasando por Arendt, ha sustentado un debate en torno a dos dimensiones distinguibles de la vida: la biológica y la biográfica, y a cada una de las cuales se otorga o no legitimidad o biolegitimidad, para acuñar el concepto que define exactamente el valor asignado a la vida, y que fue introducido por Fassin en sus diversos ensayos sobre la ayuda humanitaria o el sida.



Una vida, además, descrita como la de un inocente, que sirve como marco discursivo a la derecha y la moral de origen religioso y que busca la adscripción a los derechos del embrión o feto a partir de la mera constatación de la existencia de información biológica. Marco que desconoce que una mujer que requiere un aborto lo realizará según su propia conciencia e independientemente de la viabilidad fetal que lo torna inaceptable porque está en juego su propia vida. Y que ignora, además, que con los avances tecnológicos el umbral entre la edad gestacional y la sobrevivencia tiende a acortarse y con este, la posibilidad de que las mujeres lleven adelante una interrupción que sea legal (Rose, Mitchel). En esta perspectiva, el aumento del valor de la vida del feto irá siempre en detrimento del valor de la vida de las mujeres.



Así, el aborto sigue suscitando en algunas capas de la sociedad una sanción que busca alinearnos con un estándar moral único que es religioso y patriarcal. Esta sanción opera en virtud de la distancia moral, un comportamiento que consiste en que las personas producen daño o sufrimiento, y aun así logran vivir en paz consigo mismas (Bandura).



En el caso del aborto, esta distancia se expresa en que al mismo tiempo que buscan obligar a las mujeres a ser madres, negándoles la posibilidad de ser artífices de su propia vida o llevándolas incluso a la muerte, justifican su conducta en propósitos morales más valiosos, como serían la protección del embrión o el feto. Y lo hacen sin hacerse cargo de las consecuencias que de allí se desprenden, sin preguntarse nunca, por ejemplo, si debe el feto asumir los daños involuntarios que pueda acarrear sobre la salud de la mujer durante un embarazo, o si puede alguien obligar a una mujer a asumir para el resto de la vida el desarrollo emocional, físico y económico de otra persona.

Protesta en favor de la despenalización del aborto. Foto: Carlos Ortega. EFE

Tercero. Puede deducirse de lo anterior que existe una economía moral del aborto en la que las normas restrictivas sobre este conviven con su práctica, sin disuadirla ni eliminarla. Una economía moral sobre la legitimidad de la vida –y en particular sobre la menor biolegitimidad que se otorga a las mujeres que transitan la reproducción–. Esta economía moral se refiere, parafraseando la definición de la economía política desarrollada por Say, a la producción, el reparto, la circulación y la utilización de los valores, las normas y las obligaciones en el espacio social (Fassin).



Una economía en la que existe una preponderancia o mayor valor de la vida como dato biológico y físico (zoe, la vida viviente, la nuda vida, o la mera vida) por encima de la vida como biografía (bios) y que produce, a la vez, violencia física y violencia simbólica. Un mayor valor que alimenta un debate caracterizado, entre otras, por la disrupción entre la vida física y la vida como un todo existencial y termina por subordinar la vida de las mujeres a la maternidad. Un menor valor al proyecto de vida, que a fin de cuentas afecta, en especial, a ciertos grupos en tanto las prohibiciones crean, reproducen y sostienen las desigualdades entre mujeres y las relegan a un lugar secundario como ciudadanas.



Judith Jarvis Thomson, en su clásico ensayo de los años 70, señala que aunque asumiéramos que el feto es una persona, esto no le da el derecho a utilizar el cuerpo de la mujer, instrumentalizarlo y, más aún, esclavizarlo para su sobrevivencia. Un derecho que pretenden crear quienes defienden la prohibición del aborto imponiéndolo como un delito o rodeando su práctica de restricciones.



Desde la moral, y no solo desde lo legal, la decisión de la Corte Constitucional de Colombia reconoce de manera más intensa la autonomía y la libertad de las mujeres y afianza el camino hacia su menor subordinación a un orden todavía imperante, pero frágil y erosionado por las luchas feministas.



ANA CRISTINA GONZÁLEZ V.

​MÉDICA, DOCTORA EN BIOÉTICA, ÉTICA APLICADA Y SALUD COLECTIVA

PARA EL TIEMPO