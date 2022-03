Yo me acuerdo

Recuerdo un radio Sanyo en el que anunciaban un empate entre Rojas y Pastrana. Era 1970, estaba en quinto de primaria, y mi colegio todavía quedaba cerca de una droguería en donde vendían acuarios. En esas elecciones, los candidatos tenían que ser conservadores porque en las pasadas habían sido liberales, y el conservador con más posibilidades de ganar era Pastrana (el padre del hoy expresidente Pastrana). Me acuerdo de saber, por la clase de historia y por la vida, que el Frente Nacional era “esta” época en la que los liberales y los conservadores habían hecho un pacto para turnarse la presidencia. Recuerdo que, para mí, la diferencia entre esos dos partidos era de color: el rojo era de los liberales y el azul, de los conservadores; como Santa Fe y Millonarios.

Recuerdo que mi padre era liberal y mi madre, conservadora, y que ser hija del Frente Nacional sonaba mejor que ser hija de la Violencia. Me acuerdo de un candidato que se llamaba Sourdis, que me parecía muy viejo, porque tenía más de sesenta; de otro conservador al que llamábamos por su nombre de pila –Belisario–, y creo recordar que ya estaba Goyeneche, que participaba siempre y proponía pavimentar el río Magdalena. Me acuerdo de no saber por qué ese partido de la Anapo, que significaba Alianza Nacional Popular, estaba en esas elecciones “para conservadores”. Recuerdo que Gustavo Rojas Pinilla, el candidato anapista, había sido general y dictador, y que la hija se llamaba María Eugenia, pero que le decían la Nena, aunque era una señora con hijos.



Me acuerdo de caras largas y de frases entrecortadas que imaginaban revoluciones en esa “alianza popular” y murmuraban que, en cualquier casa, iban a meter quién sabe a cuántas familias, como había hecho Fidel Castro. Me acuerdo de otra frase, “Aquí nunca pasa nada”, que citaba a Jorge Eliécer Gaitán y al Bogotazo como ejemplos de que el orden terminaría imponiédonse. Me acuerdo de seguir viendo, en el televisor en blanco y negro, que en cada boletín aumentaba la ventaja de Rojas frente a Pastrana y de que me mandaron a dormir ese domingo 19 porque al otro día había colegio.



Me acuerdo del silencio repentino de esa noche y de haberme despertado al otro día con la noticia de que estaba ganando Pastrana, y de un ministro de apellido Noriega, al que apodaban el Tigrillo, que había ordenado callar las noticias del domingo por la noche para dejar hacer su trabajo a la Registraduría. Recuerdo que ese lunes 20 el bus tardó en pasar, y que me hizo ilusionar con que no habría colegio, “por la difícil situación política”, como solía suceder en esos años. Me acuerdo luego de dos niñas cantando en el salón la propaganda de la crema de dientes Efil, cuando la profesora nos dijo que nos alistáramos porque teníamos que volver a casa. Me acuerdo de la preocupación por esa salida a las 11 de la mañana y por la “difícil situación de orden público”, pero también de la felicidad por poder almorzar en mi casa.



Me acuerdo del presidente Carlos Lleras, furioso por televisión, mandando a los adultos a regresar temprano, como si fueran niños, y de varios días sin colegio. Me acuerdo del estado de sitio y de la “tensa calma”, y de la mezcla de ira y frustración que alcanzaba a colarse en nuestra vida cotidiana, mientras las madres hacían mercado por si llegaba la revolución, los hombres hablaban de política y los niños de la cuadra jugaban a la conmoción nacional con una caja de tachuelas.



Después de tantas elecciones recuerdo nítidamente ese domingo y sigo constatando que la historia se repite, y que con ella se repite también, como más tarde lo reconoció hasta el ‘Tigrillo’ Noriega, “esa desastrosa creencia de que al poder hay que tomárselo con las armas, no con las papeletas”. ¿Hasta cuándo?



YOLANDA REYES



