PPP: perfilamientos de personas positivas

‘Plata para los amigos, palo para los indiferentes y plomo para los enemigos’ es una máxima asociada al universo de las dictaduras latinoamericanas que tantas novelas, y tantos perseguidos, nos ha dado. Solían decirla sin recato –pues se trata de que todos queden notificados– Somoza en Nicaragua y Noriega en Panamá, y me resulta inevitable asociarla con la clasificación de los ‘influenciadores digitales’ de Colombia en tres categorías (positivos, negativos o neutros) que hizo la firma Du Brands como parte del contrato para mejorar la imagen del presidente Duque.

“Se debe trabajar en aumentar el porcentaje de personas positivas, en especial cambiar la perceptiva (sic) de aquellos que influyen desde sus redes sociales negativamente, ya que son estos los que hacen que la mala imagen del Gobierno cada día sea más alta”, siento un nudo en el estómago al leer, no solo por el destino de los impuestos que hemos pagado en estos días, sino por la manera como se juntan las piezas de un sistema de control en el discurso, con procedimientos que estigmatizan a los que “influyen negativamente” y que todos sabemos hacia dónde conduce. “Teniendo en cuenta el requerimiento de mapeo de influenciadores digitales (¿hecho por la Presidencia?), se llevó a cabo un análisis cuantitativo de sus intervenciones”, dice el informe: “Se utilizó la API de Twitter que permitió cumplir a cabalidad con la solicitud”.



¡La API de Twitter!, lean despacio, y lean la política de privacidad y protección a los usuarios, en los términos y condiciones de esa red, que es obligatorio suscribir previamente. “Bajo ninguna circunstancia se pueden recopilar datos con fines de vigilancia o inteligencia” –se dice– y se establece la obligación de pedir permiso explícito para “clasificar o perfilar individuos a partir de información personal sensible como orientación política”. Además de esas condiciones generales, hay otro punto en el que se obliga a quien actúe como parte o en representación de un gobierno, o a quien le suministre datos, a tener un permiso especial y explícito.



Todo esto significa, o bien que Du Brands no cumplió con los términos de la política de Twitter, o bien que le pidió permiso para clasificar a los individuos por su orientación política y para entregar los datos al contratista de Presidencia. Cualquiera que sea la respuesta, hay responsabilidades graves: ¿se extralimitaron los contratistas, en cuyo caso deben ser sancionados por Twitter, o recibieron un permiso explícito para perfilar y clasificar a casi 500 personas influyentes en Colombia? En ese caso, no solo los perfilados sino los usuarios tenemos el derecho y el deber de pedir explicaciones.



Por esos 20.000 milloncitos que Du Brands cobró, quizá parecía poco recibir solo nombres de usuarios, y Mateo Carvajal, el encargado de comunicaciones, solicitó añadir los nombres de los perfilados y, “si es posible, su número de identificación”. Imagínense: las cédulas, como si no viviéramos en este país en el que, según los ‘influencers’ del Presidente, es “apología del delito” publicar una entrevista con Iván Cepeda, “dándole púlpito al demonio para que oficie la liturgia del crimen organizado; al evangelio morboso de la ideología política que valida las fuerzas del narcoterrorismo global”, etcétera.



Aunque parezcan la parodia de una novela de dictadores (de las más cursis), las palabras son tomadas de la carta que le escribió el llamado ‘Luigi’ Echeverri al director del diario ‘El País’. Si no fuera uno de los voceros más cercanos al ‘pensamiento’ del régimen, sería para morirse de la risa.



YOLANDA REYES