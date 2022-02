Faltan cinco semanas para las elecciones parlamentarias, y a la preocupación por la escasa información de la que disponemos, entre la avalancha de candidatos, partidos y coaliciones con nombres de esperanza y salvación, se unen la desesperanza y la impotencia que saltan con las declaraciones de Aída Merlano. “Para nadie es un secreto”, dijo en la entrevista que dio a ‘Cambio’, refiriéndose a la compra de votos y a lo que sabemos sobre ese negocio que es Colombia para muchos políticos.

Tiene razón Merlano: es un secreto a voces que tratamos de olvidar para seguir pagando impuestos, lidiando con las caídas de la página de la Dian, y para inscribirnos en la de la Registraduría, pretendiendo que tenemos el derecho de elegir (o ser elegidos), como si viviéramos en una democracia. Y de repente, alguien rompe la burbuja y nos revela esas capas de corrupción que se ocultan bajo la superficie y que, suelen llegarnos a través de un delator, victimario y víctima a la vez, que nos explica “generosamente”, las alianzas entre sectas, clanes y grupos de toda índole, con sus negociados, sus coimas, sus contratos y sus regalitos. Y aunque no le creamos todo, (o casi nada, en realidad), volvemos a encontrar la trama de intereses oscuros e intimidades del poder con la que se lucran esos denominados “personajes”, mientras el país se muere de pobreza y de violencia.



¿Acaso no lo sabíamos?, comentamos, y, al ver los nombres de nuestros representantes pasados, presentes y futuros, con sus escándalos y sus mediocres desempeños, constatamos que lanzarse a una campaña electoral significa aquí, para la mayoría de los aspirantes, un asunto de costo-beneficio. Ahora, cuando están de moda los ‘emprendedores’, no parece descabellado pensar en esos emprendimientos electorales que se erigen, no alrededor de ideas y liderazgo, sino sobre sumas inmensas de dinero que serán retornadas, del modo como se retorna una inversión empresarial. Entonces, desde nuestra impotencia ciudadana, nos asalta otra pregunta: ¿podrá ganar un parlamentario solo con nuestro inerme e impotente voto?



Quizás la pobreza del debate electoral, expresada en vallas con frases esquemáticas del tipo “hay que parar a Petro”, tenga que ver con esas prácticas. ¿Para qué devanarse el cerebro buscando ideas y electores informados, si lo que se necesita es un mensaje que apele a la emoción primaria –directo a la mandíbula– y suscite una acción defensiva?, me imagino a los asesores de candidatos como el representante Edward Rodríguez, quien ahora aspira a ser Senador por el Centro Democrático. Detrás de esa obviedad (la mano derecha que frena a la supuesta encarnación del “Castro chavismo”) lo que se oculta no es solo la falta de propuestas y de interés por este país sufriente, sino el cliché de buscar un enemigo que pueda distraer al electorado de las preguntas sobre los apoyos, el trabajo y las deliberaciones de cada parlamentario durante uno de los más difíciles y tristes cuatrienios de Colombia.



Son 102 curules a Senado y 182 a Cámara las que elegimos con el voto. Esto sin contar las curules fruto del acuerdo de paz. Esas personas pueden promulgar y modificar leyes, reformar la Constitución, ejercer control político sobre el Gobierno y elegir a los altos funcionarios judiciales y a los de los organismos de control. Desde el parlamento, mucho más que desde el poder del supuesto villano que ocupe la presidencia, se apoyarán (o no) las decisiones que nos afectarán en los próximos cuatro años; por ejemplo, cualquier reforma tributaria o cualquier articulito que ponga en peligro nuestra tambaleante democracia. El trece de marzo es ya, y no podemos seguir pretendiendo que no sabemos quiénes están detrás. Después de oírlos, cada voto informado pesa más que nunca.



YOLANDA REYES



