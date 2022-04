Lo que es del César

Hay romería de señores de todos los partidos para rendirle pleitesía. Como corresponde a los ex que aquí creen que siguen gobernando, tiene una casa con vista a la ciudad, y un ‘hobby’ que muestra como pasión oculta. Si el otro ex se exhibe con caballos, este invierte sus recursos en coleccionar, además de políticos, obras de arte, y está pendiente de hacerlas aparecer en los encuadres de las escenas políticas que protagoniza, de izquierda a derecha y hacia el centro. Con esa voz afectada y regañona que es una de sus marcas, suele hacer balances al final de las reuniones celebradas con cada varón ilustre. Fue “divertida” o “productiva”, declara, con una mezcla de displicencia y vaguedad que oculta lo que está pensando. ¿Alguien lo sabe?

Resulta difícil de entender –y a la vez, paradójicamente comprensible según las artimañas políticas nacionales– el fervor que suscita el César entre los candidatos y sus mensajeros, que se turnan para tomarse fotos desde sus paredes abigarradas de arte, en busca de una bendición. En ese sentido, le funciona bien la estrategia del señor de los caballos, de haber trasladado su clientela desde la sede del Partido Liberal hasta su residencia privada: así no tiene que comprometerse con un espectro político ni con un color o una bandera, sino con el mejor postor, según lo vayan mostrando las encuestas, para “comunicarle al país”, después de vacaciones, cuál será su apuesta.



Al igual que se lo preguntan muchos ciudadanos inexpertos en maniobras políticas, no logro entender bien en qué consiste el poder de César Gaviria. Si como jefe del Partido Liberal ha fracasado en acompañar a un candidato de su colectividad (recordemos lo que le hizo a De la Calle hace cuatro años), y si acaba de dejar en libertad a los parlamentarios liberales triunfadores, para que voten por el candidato que les plazca, ¿por qué se ha vuelto el centro de atención en la campaña presidencial?



Su discutible aval, poco atractivo para el voto de opinión por las prácticas clientelistas con las que se lo asocia, no es argumento para explicar las visitas guiadas a su casa museo. Su ‘ideario’ –suponiendo que lo tuviera– tampoco es claro, aunque quizás ayudaría a explicar, ahora que lo pienso, los casi veinte años que lleva dirigiendo ese partido frentenacionalista, componedor y atomizado del que ya nadie espera pronunciamientos contundentes ni líneas programáticas. Y aunque la vida privada no es asunto político (o tal vez sí, en tanto que “lo personal es político”), me impresiona el hecho de que la ex del ex se siga denominando “señora de Gaviria” para ser embajadora y mantener el poder y las apariencias, en vez de tener posturas de avanzada en asuntos de género, que tanto ayudarían a mover causas importantes para este país. Y eso por no mencionar ese secreto a voces que murmura que el César quiere dejarnos un sucesor de su familia en la presidencia de Colombia.



Si, al lado de todas esas consideraciones, los supuestos votos amarrados que se atribuyen a la maquinaria de su partido no son del César, sino de los parlamentarios, y si, según los expertos, esos votos no inciden tanto en la campaña presidencial, tal vez sea hora de entender, como solo se ha atrevido a decirlo Francia Márquez, que el Emperador está desnudo y que ese país en el que los puestos políticos son botines familiares puede comenzar a hacer crisis entre los electores.



Me gustaría creer en esa hipótesis, pero temo, más bien, que lo que ocurre, como ha ocurrido desde que tengo memoria, es que en esas audiencias cuasi papales se está pactando la repartición de este país, entre el Ejecutivo y el Legislativo, para el próximo cuatrienio, como siempre. (O no). De usted –de nosotros– depende.



YOLANDA REYES



