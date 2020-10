‘Beatriz González: una retrospectiva’. Así se llama la exposición o, más bien, las exposiciones: las que se habían planeado desde el comienzo, pero también las que se podrán ir descubriendo gracias a este juego de representación de representaciones al que nos ha lanzado la “nueva normalidad”. La exposición organizada por el Museum of Fine Arts de Houston y el Pérez Art Museum de Miami, con curaduría de Mari Carmen Ramírez y Tobias Ostrander, se complementa con la que se abrirá el 30 de octubre y en la que se exhibirán por primera vez los archivos de la artista, con la curaduría de los artistas Natalia Gutiérrez y José Ruiz.

¿Quién iba a imaginar que esta retrospectiva tuviera que ser inaugurada en el Museo de Arte Miguel Urrutia (Mamu), del Banco de la República, sin esos festejos que a veces no dejan ver las obras? En esta ocasión, como mandada a hacer por la artista, el típico coctel se reemplazó por una conversación que comenzó con los curadores de la retrospectiva y a la que siguió una charla entre Beatriz González y los dos curadores de la muestra de sus archivos personales.



Con esa sencillez que se ajusta al formato virtual y nos conecta con los espacios íntimos, la Maestra y los curadores hablaron de las conexiones entre los archivos documentales (que estarán exhibidos en el parqueadero) y la retrospectiva, alojada en los pisos de exposiciones. En realidad es un decir, porque ahora nada está alojado del todo en ningún piso. Ni la inauguración fue el sábado pasado –puede volver a ser ahora mismo, si se mira por las redes–, ni las exposiciones tienen un orden de pisos. Podrán estar en esta mesa en la que apoyo la pantalla al escribir o en el celular desde el que usted lee, y nos proponen una diversidad de recorridos, no solo entre “la retrospectiva” y los archivos de la artista, sino entre espacios, tiempos y formas de coleccionar la realidad.



Son sesenta años de obra, que son sesenta años de país (que son también sesenta años de mi vida) y de tantas vidas que han transcurrido, como las obras de González, entre esas imágenes cursis y trágicas de mala calidad que ella ha ‘documentado’ y ha vuelto a inventar para que volvamos a mirarnos. Sesenta años de retrospectiva en los que muchos formatos se han ido mezclando y han vuelto porosas las fronteras entre las formas de vivir y de mirar y de hacer arte. Son sesenta años de moverse –como una hormiga, sin parar– entre los pisos que comunican los sótanos oscuros de la llamada documentación, y que solían considerarse la tras escena, con los de la llamada creación, que no están separados, y que en el caso de González rompieron también los límites tradicionales entre un aula y un museo.



Todo eso es lo que nos revela la Maestra: ese trabajo silencioso de recortar la realidad, sin saber bien qué se recorta, y que convierte el archivo en la obra, y la obra en el archivo (y viceversa). Desde ‘Los Suicidas del Sisga’, pasando por los retratos de Julio César Turbay y por la gente que carga a sus muertos, se mezclan como un sinfín las imágenes mal impresas de los diarios y la historia de la caricatura, que es en el fondo la historia del país, con el arte y con el oficio de enseñar, y de repente, porque de eso se trata mirar una retrospectiva, las piezas del ‘collage’ cobran sentido. ¿No es la memoria ese trabajo de ordenar recortes de la vida y de volverlos a mirar?



En estos tiempos trágicos en los que la banalidad vuelve a mezclar de forma aterradora los telones de Turbay con los nuevos (o los eternos) cargueros de la muerte, y en los que la memoria y la crítica vuelven a estar proscritas, la mirada de Beatriz González es una oleada de aire fresco para correr, una vez más, los cortinajes de la corte.



YOLANDA REYES