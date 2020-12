La escuela de la posibilidad

¿Cuántos niños tiene en el grupo de caminadores?



–Cero



–¿Y párvulos?



–Cero.



–¡¿Cero?! Entonces, ¿cuántos niños tiene en total en el jardín?



–Catorce, creo. Es que algunos todavía no han confirmado.



–No se preocupe. Todo va a mejorar, va a ver –me dijo el funcionario (no diré la dependencia) encargado de inspeccionar las instalaciones del jardín para emitir uno de los innumerables permisos de funcionamiento. Su tono inquisitivo había ido cambiando con las cifras que le daba y en un momento parecía ser mi terapeuta

Estábamos en octubre de este año bisiesto y acabábamos de abrir el jardín, para que los niños pudieran entrar, uno por uno, a elegir sus libros favoritos y llevárselos a casa, como era siempre en el ritual. Queríamos ayudarlos a constatar que todo (o casi todo) seguía como lo habían dejado el viernes 13 de marzo, para que recuperaran un poco de confianza antes de regresar a las actividades escolares. La Secretaría de Salud nos había aprobado el protocolo de apertura, un documento de más de cincuenta páginas en el que detallábamos, con una contundencia inversa a nuestras dudas pedagógicas y existenciales, los pormenores de ese teatro de la higiene y del control, lleno de hipoclorito y de planillas, que exigen las autoridades, especialmente cuando es imposible manejar la realidad. En el aval se advertía que podrían hacer visitas de inspección y que si había algún dato inexacto nos sancionarían, pero el funcionario me explicó que su visita estaba programada desde marzo y que se había atrasado todos estos meses, y que no me preocupara, que él iba a revisar y todo iba a estar bien, aunque no lo estuviera.



Tal vez el funcionario haya sido un ángel que traía algún mensaje cifrado, pensé en estos días, mientras miraba una foto tomada por una profesora del equipo que sintetiza, para mí, el significado de este tiempo de trabajo. Iluminada por esa luz que algunas veces tienen los días de sol en Bogotá, la imagen muestra a dos niñas y un niño, de entre cuatro y cinco años, sentados al lado de una casita de muñecas, cada uno mirando un libro. Junto a cada niño hay una ‘poinsettia’, esa flor de Navidad, que cada uno ha cuidado en el jardín y llevará a su casa para seguir cuidando en vacaciones, como una continuidad de la presencia de los amigos en estos días extraños y como promesa del reencuentro. Con esa manera de conversar, entre ellos y entre esos libros que ‘leen’ como solo se lee en la infancia, cuando aún no se conocen los trucos de la alfabetización, pero se entiende plenamente lo que un libro dice, los niños parecen estar leyéndoles también a sus flores de Navidad y, aunque tienen puestas esas máscaras que les tapan la boca y la nariz, la luz de la conversación se asoma por todas las rendijas de sus caras.



Al ver la imagen se me ocurre una asociación con los tres astronautas del Apolo 11 que llegaron a la Luna en 1969, y de cuya odisea celebramos cincuenta años en 2019. Pienso en todas las personas que trabajaron desde Cabo Cañaveral, aquí en la Tierra, acompañando esos pasos en la Luna, y en la cantidad de personas que están también detrás de esta pequeña odisea que es llevar a los niños a una escuela, a todas las escuelas, para que se encuentren con sus maestros, sus amigos, sus libros y sus flores, y continúen la odisea de explorar mundos posibles e imposibles que nosotros siquiera imaginamos.



Aunque la educación en tiempos de pandemia parece tan difícil como llevar niños a la Luna, si la emprendemos juntos y nos vamos concentrando en cada paso, en cada gesto cotidiano, reconociendo nuestro miedo y a la vez nuestro valor, quizás estemos listos. No podemos esperar hasta la próxima peste, y a que sigan siendo otros los encargados de inventar y de vendernos las vacunas.



YOLANDA REYES