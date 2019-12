La banalización del horror

El 24 de diciembre, en la entrevista que Julio Sánchez Cristo le hizo al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, muchas personas quedaron estupefactas al oír las carcajadas del entrevistador y de su entrevistado. Con ese tono de complicidad propio de ‘amigotes’ que se toman el pelo en el reservado del club o en algún restaurante bogotano de moda, el periodista se reía de un cambio de planes en la agenda del ministro: en vez de irse de rumba a la Feria de Cali, tenía que ir a Palomino, en donde habían sido asesinados Nathalia Jiménez, la ecóloga de la Fundación Natura, y su esposo, Rodrigo Monsalve.

La risa cayó como una bofetada en el dolor de Colombia. Y no solo por la compasión que merecen las familias que siguen perdiendo a sus seres queridos en la plenitud de la vida, ni por el estupor de este país que lleva una contabilidad macabra de sus líderes sociales asesinados (basta con pensar en los de las últimas semanas de este año que aún no se acaba), sino porque constataba la pérdida de esa distancia imprescindible entre el poder y los medios que es esencial para la credibilidad de los dos oficios y es el encuadre para ejercer el escrutinio y la reflexión sobre lo público, especialmente en momentos tan graves.



El exceso de cercanía entre los llamados líderes de opinión y los líderes políticos y económicos –que se tratan como un grupito de amigos con un lenguaje, unos chistes y unos lugares de encuentro ‘exclusivos’– contrasta con el desconocimiento y la indiferencia que han mantenido esos círculos de poder frente a los líderes sociales amenazados.



Como si hicieran parte de una rara y lejana especie, los hombres y las mujeres que acompañan a las comunidades de diversas regiones a defenderse de las permanentes vulneraciones de sus derechos e intentan contener, con sus ideas, sus activismos y sus oficios, los atropellos de las mafias locales y de los grupos armados han sido casi invisibles o, incluso, tildados de “sospechosos”, y sus asesinatos han recibido el tratamiento de “casos aislados”.



Sin embargo, cada vez resulta más evidente el carácter sistemático de este problema nacional que responde a un patrón de estigmatizaciones y de violencias acumuladas y que, según palabras del Procurador, amenaza gravemente a nuestra democracia.

Frente a ese fenómeno, el trabajo urgente de los periodistas, sobre todo si son poderosos líderes de opinión acatados (¡y temidos!) por el Gobierno, es el de dar nombre y tratar de dilucidar los engranajes de las organizaciones regionales que estigmatizan y siembran terror como parte de una estrategia relacionada con el control territorial, y el de pedir cuentas a los servidores públicos por las acciones y las omisiones en la protección de estos otros líderes que no tienen poder mediático ni económico ni político.



Las lecturas críticas que contrasten fuentes, debatan, indaguen e informen a la ciudadanía sobre los vínculos entre las mafias y los poderes, y el exterminio de los líderes, son imprescindibles para hacerle contrapeso a esta cultura tan instalada en nuestro ADN de ver asesinar a otra generación valiosa de colombianos fingiendo no saber lo que sabemos de sobra.



Sin ese reclamo público y riguroso, que no es exclusivo de los medios, pero que es una responsabilidad política y ética de todos los que ejercen liderazgo, los asesinatos de estos otros líderes seguirán ‘normalizándose’ en la vida cotidiana de Colombia, y el horror seguirá tomando la forma de algo banal, o de una sucesión de “eventos desafortunados” que afectan los resultados de algún ministro o algún comandante de turno. No podemos vivir otro siglo (y este ya cumple veinte años) mirando masacrar colombianos y brindando, como si aquí no pasara nada.

YOLANDA REYES