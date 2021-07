Juventud, botín político

El sábado pasado, en Barranquilla, por más señas, el presidente Duque lanzó los comicios de los Consejos Municipales de Juventud que se realizarán, oh casualidad, unos meses antes de las elecciones, en noviembre de 2021. Según las noticias, más de once millones de jóvenes, entre catorce y veintiocho años, podrán votar en quince mil mesas del país para conformar esos consejos que, según las noticias, son “mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública e interlocución de los adolescentes y jóvenes ante los entes municipales y territoriales del país”.

La terminología hace pensar en esas instancias consultivas de la sociedad civil, creadas para cumplir el requisito de “socializar” proyectos o incluir a ciertas poblaciones en los planes de desarrollo, de las que solo quedan documentos engavetados. Sin embargo, semejante lanzamiento presidencial en un momento de transición entre las marchas juveniles de los últimos meses y la campaña electoral que comenzó despierta suspicacias.



Como si hubiera descubierto de repente a la juventud, divino tesoro electoral, el Presidente les pide a los mismos jóvenes a los que su gobierno silenció de tantas formas ya conocidas y aún por destaparse que “no se dejen manipular”, y los invita a “construir país a través de la democracia”, como si su disenso y su protesta no hubieran tenido nada que ver con lo que ahora les pide.



Bajo el eslogan de ‘Joven elige joven’, diseñado para que los muchachos conviertan en ‘hashtag’ (y que me suscita una asociación con la supuesta “juventud” de Duque, hoy vendida como su único valor), la elección de los miembros de esos consejos estará a cargo de la Registraduría Nacional, que vinculará a dos mil jóvenes de dieciocho a veintiocho años (esos sí en edad de inscribirse y votar, digo yo) para que “presten apoyo al certamen electoral en los 1.097 municipios del país”.



Dicen las noticias que el registrador hizo “un llamado a todos los alcaldes y a los padres de familia para que inscriban a sus niños como candidatos porque es importante que empiecen a ejercer la ciudadanía desde los catorce años”, y sus palabras lo delatan, pues al apelar a los adultos (¡alcaldes y padres!) para que inscriban a los niños, niega la capacidad de agencia y la autonomía de los jóvenes, en las que reside el sentido de su participación.



Si bien los Consejos Juveniles pueden ser parte de un proceso que reconoce, de forma progresiva, el derecho de los jóvenes a participar en los asuntos de la comunidad, ese umbral para el ejercicio de la ciudadanía situado a los catorce años ilustra una concepción generalizada que olvida la condición de ciudadanos y sujetos de derechos de todos los niños desde el comienzo de la vida.



Esa ciudadanía, no como un don que se “concede” a cierta edad cronológica sino como condición con la que se nace, está consagrada en la Constitución de 1991 y garantiza esos derechos que les permiten a los niños, las niñas y los jóvenes formarse en una cultura política que les va dando herramientas e instancias de participación, según su momento de desarrollo.



En estos tiempos en los que la edad no es solo un criterio cronológico ligado a una visión lineal de la existencia, y en los que hemos presenciado una polarización marcada por las oportunidades que el país ha brindado o negado a los más jóvenes en la garantía de sus derechos, la discusión sobre las alternativas de participación de las nuevas generaciones es un motivo de reflexión y un campo de disputa. Más allá de una estrategia de mercadeo electoral que prende alarmas, es tiempo de escuchar lo que dicen (y gritan) los jóvenes, y que, como ya lo han demostrado, no se puede silenciar.



YOLANDA REYES