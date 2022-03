Invitación a pensar juntos

Las denuncias sobre abuso sexual a niñas y adolescentes divulgadas en las últimas semanas desencadenaron una serie de preguntas acerca de las formas de proteger a las niñas y los niños, y una sensación de amenaza que se ha extendido a las instituciones y a los adultos que los acompañan a crecer.

Como si se hubiera caído un velo, descubrimos, al parecer ‘de repente’, lo que sabíamos: que el abuso sexual puede (y suele) ocurrir en los ámbitos domésticos y educativos y que a veces se camufla detrás de figuras que parecen confiables. De ahí vienen una incertidumbre y un miedo que pueden ser paralizantes o vengativos, pero que también pueden proponer posibilidades para seguir conversando como lo han hecho tantas mujeres que se han apoyado hablando, leyéndose, deteniéndose para contar su historia y haciéndose escuchar.



Necesitamos mantener esa conversación cuando la angustia comience a mitigarse. Pero no solo me refiero al abuso sexual infantil, que exige toda la información, las alertas, las rutas y la articulación del Estado, la familia y la sociedad para garantizar nuestra corresponsabilidad adulta de cuidar a los niños y detectar y aislar a los abusadores, sino al contexto de una educación sexual que sea una alternativa protectora. Más allá de unas cartillas o de una cátedra escolar, necesitamos ver la sexualidad –de los niños y la nuestra– como una dimensión de la vida que nos constituye y nos atraviesa, desde la piel, los órganos, las vísceras y los latidos del corazón, hasta el centro de nuestra identidad, de nuestras emociones y de nuestra subjetividad. Por tratarse de una construcción hecha de significados cambiantes y diversos, no es un libro escrito en piedra, sino una obra en movimiento que todas las culturas actualizan a través de las modalidades de crianza, de educación, de vínculos y de controles sociales –e incluso de tecnología y mercadeo– y que cada persona comienza a inventar desde la primera infancia.



Al hablar de la sexualidad de los niños y las niñas se ponen en cuestión las complejas relaciones que tenemos con la nuestra, y vuelven a saltar los silencios antiguos, los tabúes, los dolores, los miedos y los traumas, pues cada generación tiene los suyos. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar, como si reprodujéramos un inmemorial mandato de silencio? ¿Cuándo comienza ese mandato? ¿Qué podemos hacer en cada hogar y en cada institución educativa para potenciar la voz de cada niña, y de cada niño, y para garantizar la escucha y el acompañamiento? En esas preguntas recurrentes me parece que comenzamos a pensar en una educación centrada en el cuidado.



Si bien desde hace más de un siglo Freud escribió sobre la sexualidad infantil y abrió un campo que ha sido explorado desde diversas teorías del desarrollo, nos sigue costando trabajo preguntarnos por el significado de ser niño o niña hoy y concebir la educación sexual como parte integral de la educación de estas generaciones del siglo XXI.



¿De qué hablamos cuando hablamos de la sexualidad infantil, de los roles y los mandatos de género en esta “sociedad de la información”? ¿Cuál es la responsabilidad de los adultos frente a un mundo en el que la sexualidad es una mercancía que se ofrece también a los más jóvenes? ¿Qué ideas sobre la necesidad de agradar, “servir” y obedecer atraviesan aún la educación de las niñas?



Cuando se trata de preguntas que nos desestabilizan, hacerlas entre todos ayuda a construir confianza. Pensar en voz alta no necesariamente es dar una explicación académica o una respuesta cerrada, sino saber que no estamos solos abordando problemas. Viéndolo bien, ese es el sentido de la educación: sentirnos acompañados y escuchados para explorar colectivamente las preguntas.



