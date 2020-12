“Frente a los indignados oportunistas, es bueno recordar que el incremento del salario del Congreso es por ley, y en este gobierno ha sido menor que el del salario mínimo”, trinó Víctor Muñoz, Consejero Económico ¿y de Transformación Digital? –los signos de interrogación añadidos a su cargo son míos porque no entiendo la mezcla de asuntos sobre los que “aconseja”–.

Y aunque las mezclas son parte de las dobles posturas de este Gobierno, cuesta trabajo seguir las jugadas de un partido en el que el Presidente da el visto bueno a un aumento salarial retroactivo para los congresistas, y Uribe, el jefe del mismo partido, anuncia que sus copartidarios no lo aceptarán o lo destinarán a una “obra social”. Y aprovecha para venderle de nuevo al país su referendo con más mezclas explosivas: reducir, no solo salarios, sino la composición del Congreso y, de paso, reformar la JEP –su obsesión–, aderezada con la cadena perpetua a los violadores de niños.



Más allá de las ambivalencias o de las justificaciones técnicas dadas por el Gobierno, el decreto que incrementa el salario de los congresistas en un porcentaje de 5,12 %, para 2020 (¡en forma retroactiva, lo cual significa que quizás tendremos que pagarles antes del año nuevo!), hace visible la brecha de siempre que se puede sintetizar así: para ganarse los 34,4 millones de sueldo que gana al mes un congresista, un empleado de salario mínimo debe trabajar más de tres años. Y a esa proporción, que ya es impresentable (tres años versus un mes), falta sumarle todas las prebendas, los viáticos, las primas adicionales, los carros y los séquitos de los que disfruta cada congresista.



Si bien no es ninguna novedad que el planeta es un lugar injusto y tampoco es una sorpresa que Colombia encabeza los índices mundiales de inequidad, algo está muy mal en las cuentas de este pobre país si los 1’700.000 pesos correspondientes solamente al aumento mensual que le debemos a cada congresista desde enero de 2020 alcanzan para pagar casi dos salarios mínimos.



En este año de la peste en el que tantas personas perdieron su trabajo y tantas familias hacen esfuerzos inmensos para sobrevivir con un solo salario mínimo, o con menos, y en el que se han hecho “acuerdos” de diversa índole para rebajar salarios, y tantos trabajadores informales murieron o se contagiaron de covid-19 por salir a rebuscarse el sustento para no morir de hambre en la cuarentena, se necesita no solo un discurso radicalmente distinto, sino unas decisiones tomadas en bloque por todos los congresistas (y por todos los “servidores públicos” de salarios altos) para no aceptar esos aumentos.



Así el Contralor, los ministros, el Presidente y sus consejeros, los jueces y los expertos intenten explicarnos que los aumentos salariales de 2020 se basan en fórmulas objetivas que nosotros, ¡pobres oportunistas!, no entendemos, tiene que haber alternativas para revisar esas decisiones salariales tomadas a comienzos de un año atípico que nadie imaginó, así como lo hemos hecho en tantos trabajos y empresas del mundo entero.



En esta hora difícil de Colombia, en la que las conquistas sociales han retrocedido décadas, necesitamos que los congresistas renuncien, a través de mecanismos institucionales, a ese aumento retroactivo que indigna al país, pero sin embaucarnos con referendos ni pedir nada a cambio. En vez de esa supuesta caridad de las obras sociales –que hoy se llaman derechos–, o de fingir resignación –ay, las leyes me ordenan recibirlo; no estoy de acuerdo, pero no puedo hacer nada–, este país arruinado necesita un gesto de responsabilidad de la clase política. O quizás, para ser más exactos, otra clase política. Es mi deseo de Año Nuevo. ¿Y el suyo?



YOLANDA REYES