Ese malestar que ya tiene nombre

Dos mujeres, habituadas por razones profesionales a exponer ideas, expresan sus desacuerdos frente al autor de una columna relacionada con el feminismo y se detienen en los argumentos para proponer una discusión con su interlocutor. Sin embargo, en un momento de la conversación, emerge ese tono de disculpas que parece grabado en la psique femenina. “Tú no eres machista”, le dice alguna de ellas, a manera de absolución o de halago, y casi le agradece por haber creído en sus capacidades.

“Tú no eres machista”: ¿es posible aseverar eso, en este país y en este tiempo, si todos nacimos y crecimos segregados entre prejuicios sin nombre que definieron los roles de los hombres y las mujeres desde los primeros juegos de la infancia? Esos gestos cotidianos que, antes de las palabras, se quedaron inscritos en la piel y que han formado nuestra identidad y la que ayudamos a construir a las generaciones siguientes hacen parte de una conversación cultural matizada con silencios y con actos.



Desde antes de saber que estábamos aprendiendo, las lecciones sobre las capacidades y los roles de los hombres y las mujeres fueron escritas sin tiza ni discursos, entre la casa, el jardín infantil y nuestras escuelas separadas, mientras comenzábamos a vivir y mirábamos vivir a los adultos. Así es como se aprende, y es así como enseñamos, sin saber lo que seguimos enseñando.



Para nadie es un secreto, y resulta más evidente en estos tiempos de pandemia –por no mencionar los tiempos de elecciones–, que Colombia no trata bien a las mujeres y que todas las brechas que son producto de la inequidad se ensañan con la población femenina. A la falta de apoyo en los entornos domésticos y en las tareas de la crianza, que aún se siguen considerando “temas de mujeres”, según han dicho las noticias de estos días, se suman diferencias en el acceso a la educación y en la permanencia de las niñas en el sistema educativo.



Esta deserción tiene que ver, por una parte, con los índices alarmantes de embarazo adolescente, que a su vez tienen una evidente relación con el abuso sexual, al que son más vulnerables las mujeres menos educadas, pero también con una cultura que sigue asociando las tareas del cuidado y de la familia con las mujeres. Así, como una serpiente que se muerde la cola, basta con unir los puntos para cerrar ese círculo perverso, repetido de generación en generación, que incide en las oportunidades y en la remuneración laboral.



Por supuesto, hay machismos de machismos y el machismo con pobreza es el peor de todos. Sin embargo, hay otras formas soterradas y sutiles de discriminación que hemos vivido las mujeres y que seguimos negando. Aquel “malestar que no tiene nombre”, como denominó la autora Betty Friedan al descontento de las mujeres norteamericanas de los años sesenta, sigue estando en el fondo del problema, y el lenguaje no es un asunto menor. Así como un síndrome solo se puede entender y tratar cuando tiene un diagnóstico y recibe un nombre, el hecho de aceptar que el machismo está instalado en nuestras prácticas cotidianas, pero también en una cultura que le resta importancia, que minimiza sus efectos o que lo niega, es el punto de partida para romper el círculo.



Si, como dice Chimamanda Ngozi Adichie en ‘Todos deberíamos ser feministas’, no hay una norma social que no pueda cambiarse, es urgente propiciar conversaciones que interroguen nuestros estereotipos y nos hagan cada vez más sensibles frente a las brechas de género en todos los entornos familiares, educativos, laborales y políticos. En vez de negar que llevamos una carga de machismo escrita en el fondo de nuestra vida simbólica, nombrarla es la manera de hacer audibles tantas voces inaudibles.



YOLANDA REYES



