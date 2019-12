En medio de la oscuridad

El miércoles 11 de diciembre, a las 7:46 p. m, la periodista Diana Calderón informó en su programa ‘Hora veinte’ que no había luz en la carrera séptima de Bogotá entre las calles 72 y 137. Como los oyentes reportaban que tampoco había semáforos ni policías de tránsito en las intersecciones, hizo un llamado a las autoridades locales para que afrontaran el caos de apagón e inundación, y luego presentó a los invitados al debate de ese día, que era –precisamente– sobre el “uso” de la autoridad.

Atrapada en la zona de la inundación, entre ríos de buses, carros, motos, bicicletas, patinetas y peatones que intentaban regresar ilesos a sus casas, sentí lo mismo que quizás sientan los náufragos cuando alguien los descubre por fin: esa esperanza del rescate. Quizás las autoridades de Bogotá no se habían enterado –pensé en un rapto de ingenuidad– y ahora, gracias al anuncio de la periodista, el alcalde o alguno de sus secretarios, o algún funcionario de esos institutos con siglas impronunciables de riesgo y simulacros mandarían policías de tránsito a la zona afectada... O policías secretos en carros privados o escuadrones móviles, de esos que se habían hecho presentes, con tanta celeridad y diligencia, en las marchas estudiantiles para “garantizar la seguridad y la movilidad de la ciudadanía”.



No era una operación tan complicada –pensé–; bastaba con que alguna autoridad apareciera en la carrera 11 con calle 106 para dar el paso por turno a los vehículos y facilitar el cruce de peatones sin arriesgar la vida. “Evidentemente, estos eran unos vándalos... y, por supuesto, los detuvieron”, oí en el radio la voz de José Félix Lafaurie, uno de los panelistas invitados a ‘Hora veinte’. Se refería a la joven manifestante que había sido detenida la víspera en inmediaciones de la Universidad Nacional por “un vehículo particular de la Alcaldía de Bogotá”, y el miedo de cruzar las vías arterias sin semáforos me pareció insignificante frente a ese otro miedo que producían las frases de Lafaurie con sus “lógicas” de “por supuesto” y “por algo será”, que justificaban las detenciones arbitrarias.



Las sirenas de un carro de bomberos me distrajeron del miedo a ese lenguaje que se está abriendo paso en muchos sectores de Colombia y me dieron nuevamente una esperanza. Por fin habían llegado a rescatarnos, volví a pensar porque un bombero saltó del carro y detuvo el tráfico de la avenida para despejarla, pero fue solo una ilusión porque sus gestos estaban orientados exclusivamente a darle paso al carro inmenso. Después de una serie de maniobras, el carro se fue con sus bomberos, y ahí quedamos todos, en ese mismo ‘sálvese quien pueda’. Mientras la periodista trataba de calmar los ánimos de los invitados al debate para que pudieran escucharse, logré atravesar la once y llegar al cruce de la novena, gracias a un conductor que se bajó del carro para dirigir el tránsito durante un minuto, y a otro voluntario –siempre aparecen voluntarios– que se ubicó en las vías del ferrocarril.



Atascada en esa carrilera, sin poder avanzar ni echar reversa, me concentré en las conversaciones de ‘Hora veinte’ para evitar pensar en lo que pasaría si en ese momento apareciera un tren. Juan Fernando Cristo y María Alejandra Villamizar hablaban de la pérdida de legitimidad y de credibilidad de las autoridades policiales frente a los ciudadanos y de la ausencia de pronunciamientos de los mandatarios locales y nacionales para asumir la responsabilidad política, en su condición de jefes. Pero el programa se acabó, y ahí seguimos un buen rato, librados a nuestra suerte, sin una autoridad que hiciera unas mínimas señales, en medio de semejante oscuridad, precisamente en la zona del desastre... de ese día.



YOLANDA REYES