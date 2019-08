‘El País’ que nos lee

Que cada cierto tiempo un artículo en algún medio extranjero –‘The New York Times’, ‘The Economist’, ‘El País’– dé nombre y contenido a los secretos a voces de Colombia no solo ratifica esas frases hechas sobre los árboles que no dejan ver el bosque, sino que lanza preguntas a la prensa nacional acerca de su capacidad para captar un momento en el que parecemos “bajo la amenaza de una catástrofe natural, un incendio o un huracán, que se siente venir pero no se sabe muy bien cómo evitar o qué hacer”.

He tomado la cita anterior del artículo ‘Dreyfus en Colombia’ (agosto 9 de 2019), escrito por Javier Moreno, exdirector del diario ‘El País’ de España y actual director de ‘El País’ América. La frase se refiere al “ambiente sombrío y de impotencia resignada” que le transmitieron hace unos meses sus interlocutores de la JEP, pero ilustra también esa especie de incertidumbre catastrófica que él ha captado y se lee entre las líneas de su artículo. “Colombia está en una situación crítica”, cita una de nuestras frases recurrentes, dicha por otro de sus entrevistados, y agrega que Colombia siempre está en una situación crítica.



Aunque a primera vista no se advierta nada distinto a los mismos viejos problemas, el análisis de Moreno explora las posibles causas de esa desesperanza nacional que hoy parece ser nuestro único relato compartido, y dibuja “una espiral destructiva de consecuencias impredecibles de la que muchos colombianos no parecen ser conscientes”. A partir del caso Dreyfus, que dividió la sociedad francesa de principios del siglo pasado frente a la condena injusta de ese capitán y obstruyó el esclarecimiento de la verdad por sectores de la derecha, el autor propone una asociación con nuestra polarización política actual y con el ataque a los organismos de justicia por el partido de gobierno.



El proceso que afronta Álvaro Uribe en la Corte Suprema y los que involucran a políticos, empresarios y terratenientes en la JEP son vistos, una vez más, como las razones que llevan a los uribistas a torpedear la labor de ese tribunal, y en general de toda la justicia, y nuevamente se advierte algo que solo aquí, en Colombia, nos negamos a tener como horizonte: “Si el Estado no investiga, a través de la JEP, los crímenes de los militares, intervendrá la Corte Penal Internacional”, advierte Moreno, y recuerda que la CPI tiene actualmente una treintena de casos en “premonitoreo” en Colombia.



Es duro leer lo que se sabe, especialmente cuando ha sido escrito por alguien que, aparentemente, podría saber menos y tener acceso a menor información. En el caso de este artículo, resulta doloroso y esclarecedor mirar cómo se juntan tantos puntos en el mapa del país: la propiedad de la tierra, que, en palabras del autor, es “el verdadero caballo de batalla de los grandes terratenientes, entre ellos el propio Uribe”; las “tertulias radiofónicas”, como llama Moreno a los eternos programas de radio, más orientados al juicio que al análisis, y esa endogamia elitista que “no sorprende a nadie en Colombia” y es, según su apreciación, incluso mayor que la del resto de América Latina.



Lo más impresionante, sin embargo, es leer ese secreto a voces que aquí sabemos todos: que al presidente Duque (definido como “un político de 43 años sin experiencia previa de gobierno”), algunos uribistas le están haciendo la vida imposible, que “los peores golpes vienen de ese lado”; que hay un grupo, como también sabemos todos, que tiende a menospreciarlo, pues sigue reconociendo como líder natural a Uribe, y que “son los suyos los que lo están abandonando”.



Un panorama desalentador, sin duda. Y un artículo que deberíamos leer (y ojalá escribir) por estas latitudes.



YOLANDA REYES