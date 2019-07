El país del Presidente

Al buscar información sobre el abucheo al presidente Duque en la marcha por la defensa de los líderes sociales, encontré este párrafo, tomado del portal de la Presidencia, que es un monumento a la posverdad o a la cursilería, ustedes dirán: “El sol cartagenero ya comenzaba su descenso en el horizonte. El reloj insigne de la Heroica marcaba las 5 de la tarde, y justo en ese momento apareció el presidente Iván Duque frente a la sede de la Escuela de Bellas Artes. Un grupo de miembros de las juntas de acción comunal, con sus tradicionales chalecos verdes, lo recibió. Saludos, diálogos breves y muchos abrazos. Se sumaron a la comitiva un puñado de palenqueros, algunos indígenas y líderes sociales de los Montes de María” (26/7/2019).

Algo anda mal si hay dos versiones simultáneas tan incompatibles sobre un hecho. De un lado, las noticias mostraron a los manifestantes cartageneros gritándole “títere” y “asesino” al presidente Duque y obligándolo, con una agresividad de la que es necesario acusar recibo, a refugiarse en su vehículo. De otro lado, en ese sitio del Gobierno, se lee que “el jefe de Estado no tuvo reparo alguno en hacer algunas pausas, inclinarse y escuchar”, que “cada palabra fue atendida y a estas entregaba una respuesta inmediata”, que “fueron susurros que se ahogaron en las arengas de la marcha, pero que quedaron intactos en la memoria presidencial” (¿?), y que “con la mano en alto, se despidió, subió a la camioneta y se marchó”.



Como en aquella definición de líneas paralelas que aprendimos desde tiempos escolares, la información oficial hace pensar en dos países paralelos y ayuda a explicar esta sensación generalizada de tener un presidente parecido a Peter Pan, que se niega a crecer y a tomar conciencia de sus responsabilidades, y que vive en una especie de Tierra de Nunca Jamás. ¿Qué información traspasa los muros palaciegos para distorsionar así la realidad y hacer “marchar” al Presidente, con su Vicepresidenta y su ministra del Interior, como si la marcha no fuera una expresión ciudadana que interpelaba, justamente, al Gobierno encabezado por él?



“Este día no es para partidos políticos, este no es un día para causas ideológicas, este no es un día de Gobierno y oposición; este es un día para los líderes y para todos los colombianos donde todos marchamos como simples gregarios (sic)”, se lee en la página oficial del Presidente. ¿Quiso decir, acaso, que él era otro más del grupo, en vez de ser el jefe de un Estado en el que la institucionalidad está fallando para garantizar la protección de los líderes? Poco antes de la marcha, en la sesión del Plan de Acción Oportuna (PAO), esa estrategia que pretende articular acciones institucionales para proteger a los líderes, Duque había invitado a “abrazar la causa de los líderes sociales... sin ninguna agenda política de por medio”, y esa reiterada negación de “la política” parece parte de una misma estrategia, quién sabe si ingenua o maquinada.



Al reclamarle un carácter “apolítico” a la marcha, Duque no solo la desconoce como esa “puesta en común” que es la esencia de las marchas ciudadanas y necesariamente conlleva una interpretación –política– sobre las causas, las tensiones y las relaciones de poder que subyacen a los asesinatos de líderes sociales, sino que soslaya la complejidad –también política– de un problema que no puede reducirse a unas rencillas de microtráfico y control territorial en regiones apartadas.



Toda interpretación presidencial es un acuse de recibo (o no) que afecta las percepciones comunes en los asuntos de Estado. Por eso, las frases de Duque frente al problema de los líderes sociales, como si no fuera con él, son tan preocupantes.



YOLANDA REYES