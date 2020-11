El espejismo de la séptima

Las estampas de una Bogotá ‘reinventada’ por la ilusión de cada alcaldía y por sus equipos encargados de traducirla a diseños conceptuales y renders, según el formato de cada época, dan para montar una exposición, o incluso un museo completo, de nuestro delirio y nuestra desventura.

El título de la muestra podría ser ‘el espejismo’, un rasgo del ADN de la ciudad desde los tiempos de Jiménez de Quesada, que se resume en la tensión entre el sueño de una tierra que alguna vez –aunque nadie sepa cuándo– será buena y la pesadilla de tener que habitarla, mientras tanto, entre los charcos, la congestión y la fatiga.



He escrito columnas como un déjà vu –y no he sido la única, ni esta será la última– sobre esas imágenes que pagamos todos y que pretenden revendernos, “un nuevo” aspecto de la séptima en modo y tiempo indefinidos. Recuerdo una columna sobre los renders de Clara López, la alcaldesa (e) después de la salida de Samuel Moreno, en la que expresé dudas sobre esa séptima de ensueño con sus cafés dibujados a los dos lados de la vía, sus senderos para bicicletas y peatones, sus tranvías (creo, pues cada sueño trae su modelo personal de vehículo masivo) y algunos carros, al parecer imaginados un primero de enero.



La semana pasada pudimos ver nuevas estampas de eso que todavía no ha empezado –en realidad, y para nuestra fortuna, nada de eso empieza nunca– y que ahora se denomina corredor verde (modelo Claudia López). El “diseño conceptual” que muestran los renders pagados por nosotros reemplaza al corredor de TransMilenio que pagamos hace unos años, y al que debemos sumar el costo de los predios adquiridos y de los estudios técnicos avanzados, que estuvo a punto de contratar la alcaldía de Peñalosa. Avalado por un “proceso de participación” en el que 50.000 ciudadanos “opinaron” por internet (¡ay, y luego “se sistematizaron” algunas de sus visiones!), la séptima tendrá ahora buses eléctricos duales y constará (constaría) de tres tramos distintos. El primero, llamado corazón verde, irá de la calle 24 a la 40 y la mayor parte de su espacio será para bicicletas y peatones; el segundo se extenderá entre la 40 y la 100 y el tercero, entre la 100 y la 200. A manera de bono, nos enciman dos cables aéreos en Usaquén y Santa Fe, pero sin financiación aún.



Si bien el espacio de cada tramo se distribuirá de formas distintas, en todos habrá una disminución de carriles para el tráfico mixto privado (que, más allá de los estereotipos, no se limita a los carros particulares, sino a vehículos de carga y de servicios, ambulancias, buses escolares, motos, etcétera). Aún no se sabe por dónde circularán esos vehículos que, aun en tiempos de pandemia, con las universidades y muchos lugares de trabajo cerrados, ya no caben, pues el diseño conceptual no menciona vías alternas para su circulación. Si, para agravar la situación, la Caracas y la once tienen un carril menos, tal vez la idea de fondo sea chatarrizar más de la mitad de los vehículos privados y desaparecer a las personas que se transportan en ellos, como quien borra imágenes de un render.



Aunque la apuesta de una ciudad con más espacio público y transporte masivo suficiente es una necesidad por la que deben responder los gobernantes, es irresponsable lanzar renders desligados de un plan general de movilidad y volver casi peatonal una vía arteria, ignorando las cifras del tráfico que mueve, y no solo por deporte ni por gusto. ¿Cuál es la responsabilidad de los concejales y de los organismos de control, y cuál el papel de la institucionalidad en el diseño de políticas públicas y planes de largo plazo para proteger a los ciudadanos de los delirios de cada gobernante? ¿Cuánto pagamos por sus sueños?



YOLANDA REYES