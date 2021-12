¿Educación solo para ser ‘técnicos’?

“Hay que hacer una reforma radical del Sena. El Sena, desafortunadamente, tiene demasiados cursos de filosofías y demás (sic), y no suficiente énfasis en solamente la formación técnica, formación para el trabajo”, dijo el precandidato Enrique Peñalosa, y tal vez sin darse cuenta le abrió la puerta a un debate sobre educación y política. Más allá de las promesas repetidas a diestra y siniestra por candidatos de todos los partidos, que se han vuelto lugares comunes incumplidos (jornada única, primera infancia, aumento del PIB), por fin alguien se atreve a decir lo que piensa.

La frase vale más que mil promesas, y no solo tiene que ver con el Sena, ni exclusivamente con Colombia, sino que está en el centro de un debate actual sobre el lugar de las humanidades en la educación, y en el ejercicio de la ciudadanía.



Esas disciplinas a las que Peñalosa se refiere con prisa de tecnócrata, y no sin cierto desprecio, como “filosofías y demás” inspiraron los manifiestos ‘La utilidad de lo inútil’, del italiano Nuccio Ordine, y ‘Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades’, de la norteamericana Martha C. Nussbaum.



Los dos libros señalan los peligros de ese pragmatismo de corto plazo que ha marginado a las humanidades en todos los niveles educativos y que, al hacerlo, ha descartado aptitudes como el pensamiento crítico, el conocimiento de sí mismo y de los demás y las preguntas por el sentido de la vida.



Esas facultades del pensamiento y la imaginación que se ejercitan con la filosofía y las artes, y son la base de la creatividad, la empatía, la compasión y la responsabilidad frente al mundo, son esenciales para el desarrollo humano: para seguir aprendiendo a lo largo de la vida y participar en la vida de la polis. Si alguna vez fueron consideradas patrimonio exclusivo de algunas personas o profesiones o –lo que resulta peor– de ciertas élites, cada vez está más claro que se relacionan con los derechos culturales.



Aquellas materias que secretamente se denominan ‘costuras’ en el argot de prestigiosas universidades de Colombia y que se oponen, de manera esquemática, a disciplinas relacionadas con ciencias naturales, tecnología y matemáticas hoy se consideran también imprescindibles –léanlo bien, señores pragmáticos– para la vida laboral. En un mundo incierto en el que la inteligencia artificial está haciendo mejor las tareas mecánicas que solían hacer los humanos, cultivar esas facultades que (aún) parecen exclusivas de los ‘sapiens’ es un asunto de mera supervivencia.



Las brechas educativas que se asomaron, en buena hora, en las frases de Peñalosa son las que necesitamos examinar en esta campaña. ¿En serio, consideramos ‘normal” que la formación tecnológica elimine “las filosofías” y se centre en el manejo de una herramienta específica? ¿Aceptamos que los estudiantes capacitados en el Sena se limiten a repetir oficios instrumentales –quizás con corta vida en este mundo que se desactualiza a la velocidad del celular– y que se limiten a ser la fuerza de trabajo de otros profesionales creativos que darán las órdenes? Y a esa pregunta podemos colgarle otras: ¿quiénes suelen ir al Sena y quiénes a los doctorados? ¿Qué tiene que ver esta segmentación con la pertenencia a un grupo social?



Por supuesto, está claro que la educación debe brindar opciones para diversos proyectos de vida, y la formación técnica es una alternativa valiosa. El punto es que para manejar un escáner o conducir una máquina y elegir un proyecto de nación y de vida es necesario tomar decisiones y resolver problemas aún no previstos. Eso es lo que la educación permite o restringe, y la pregunta crucial es si lo permite para todos. O solo para unos pocos.



YOLANDA REYES



