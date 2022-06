Diecisiete años de minutos de silencio

“Si hiciéramos un minuto de silencio por cada una de las víctimas del conflicto armado, el país tendría que estar en silencio durante diecisiete años”, dijo Francisco de Roux, el presidente de la Comisión de la Verdad, a propósito del ‘Informe final’, que comenzaremos a conocer mañana. Es necesario hacer esta precisión, “comenzaremos a conocer”, pues nos demandará mucho tiempo –y mucha energía emocional y mucha entereza– reconocernos en esos fragmentos de memoria que, más allá del recuento de unos hechos dolorosos, son la memoria emocional de una guerra que ha atravesado a este país de maneras muy desiguales y que sigue doliendo como una herida sin sanar.

Después de haber sido creada en 2017 y de haber afrontado, junto con la JEP, la indiferencia –o, en honor a la verdad, la estigmatización– del Gobierno y de su partido, más el escepticismo de muchos ciudadanos y la agresividad de la campaña electoral, la Comisión nos entrega, en un momento de inmenso simbolismo, un informe que conjuga las voces de las víctimas con las responsabilidades de los victimarios directos e indirectos y en el que también se lee entre líneas la complicidad de quienes “optaron” por mirar para otro lado. ¿Optaron? ¿Optamos? ¿En cuántas personas se debe conjugar esta verdad?



En este tiempo de posverdades y de noticias falsas, pero también de reconocimiento de inequidades estructurales silenciadas durante siglos, que están en la génesis de esta nación y se han vuelto voz en las urnas, parece una disonancia cognitiva hablar de Verdad (en singular), no solo porque resulta difícil recomponer, con todas esas piezas del espejo roto, una única versión, sino también porque hablar de “verdad” implica que esta pueda ser mínimamente “verosímil” para todos. ¿Cómo se puede pensar una verdad que ha sido refutada o silenciada por una parte del país? ¿Cómo se puede reconocer el dolor de las víctimas con esa negación que ha esquematizado el conflicto armado como un enfrentamiento entre “bandidos y gente de bien”, y que persiste en rotular eternamente de guerrilleros a quienes participaron en procesos de paz y llevan décadas acatando las reglas de la democracia, como el presidente Petro?



La posibilidad que están abriendo Gustavo Petro y Francia Márquez de entablar un diálogo nacional que incluya a los adversarios políticos, pero que en vez de eludir las inequidades estructurales las sitúe en el centro del discurso y del programa de Gobierno, plantea una oportunidad simbólica sin precedentes para acoger esta memoria polifónica que recoge las voces de poblaciones olvidadas en donde se libró la guerra más cruel de todas, que es la de la exclusión y la del silenciamiento. Encaminarnos de nuevo en este proceso de paz significa afrontar ese duelo postergado que ha convertido el dolor en rabia y en años llenos de minutos de silencio que aún siguen pesándonos.



Será difícil y controversial, y hay que reconocerlo para estar preparados, recibir la ignominia recogida en esos documentos, pero necesitamos darle la bienvenida a esta historia dolorosa, que es nuestra memoria, y reconocerla y abrazarla, y darle tiempo y palabras, y nombrarla con todos los lenguajes posibles, como se atraviesan los duelos personales, hasta situarlos en ese “lugar seguro” desde donde nos acompañan sin que sigan doliendo en carne viva. En ese lugar simbólico, que es el lugar de la cultura, el de la lengua, el de la institucionalidad y el de la política, vista como espacio y memoria de lo público, estará a partir de mañana este legado que nutrirá la memoria de quienes hoy empiezan a crecer en este país y la de quienes aún no han nacido. Para que no haya tantos años de silencio. Para que esta historia no siga repitiéndose.



YOLANDA REYES



