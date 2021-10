Cuando yo digo ‘No’

‘No’ habría podido escoger una fecha peor el Centro Democrático para el inicio de sus foros con precandidatos que el quinto aniversario del plebiscito del 3 de octubre de 2016, cuando el 50,2 % de los votantes colombianos respondió ‘No’ a una pregunta que hoy parece casi retórica: “¿Aprueba usted el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. Al releerla desde la perspectiva que dan los cinco años que hemos vivido, la negación de entonces resulta aún más difícil de entender. ¿No podía ser buena idea, incluso con tantos puntos por resolver y perfeccionar en el acuerdo, pactar la paz con un grupo armado como las Farc, y avanzar en “la construcción de una paz estable y duradera”?

Si ese 3 de octubre de 2016 muchos colombianos, entre los que me cuento, nos sentimos avergonzados y desesperanzados con el resultado del plebiscito, parece incomprensible que, cinco años después, el primer foro del partido que llevó al triunfo a un gobierno hoy tan impopular siga considerando aquel ‘No’ como victoria, y como bandera electoral. “Ese ‘No’ es ‘No’ y ‘No’ podemos olvidarlo”, arengó el precandidato Rafael Nieto Loaiza en el foro, y reclamó el haber ganado “contra todos” como un orgullo de su partido.



Por su parte, María Fernanda Cabal proclamó a sus copartidarios como “los patriotas del ‘No’ ” y los ungió con “la fuerza de la verdad y la razón”, y así, cada precandidato con su estilo propio –si eso se puede predicar, en el caso de este grupo manejado por un ventrílocuo que los vigilaba desde la distancia a través de una pantalla gigante– partió de aquel ‘No’ como el hito para marcar una celebración: algo así como el kilómetro cero de una “nueva” época.



Cabe preguntarse qué es lo que celebran y qué significa hoy, a la luz de la catástrofe humanitaria de una Colombia empobrecida y aterrorizada, ese “ganamos CONTRA todos”. ¿Quiénes son “todos”? ¿Los más de ocho millones de desplazados que sitúan a Colombia en el primer lugar del ranquin mundial de los países en donde la gente se ve obligada a huir de su tierra por situaciones violentas? ¿Los casi mil líderes sociales y los cerca de tres centenares de excombatientes que han sido asesinados? ¿Las 26.405 niñas y adolescentes de entre 14 y 19 años que, según el Dane, tuvieron hijos en esas edades precoces, en 2021? ¿Los más de nueve millones de pobres que también reportó el Dane en 2020 y que, según es posible vaticinar por lo que vemos en cualquier esquina, han seguido aumentando este año?



¿Puede ser una bandera electoral, en 2021, seguir reclamando la supuesta victoria de un ‘No’? ¿Cuáles fueron los ‘Sí’ propuestos y ejecutados por el Centro Democrático como alternativa al ‘No’ durante estos más de tres años de gobierno? ¿Es posible, a la luz de las circunstancias que han vivido este país, este continente y este planeta, seguir fundando un proyecto de nación alrededor de un monosílabo reactivo y de esa advertencia autoritaria del tipo “cuando yo digo no es no”, que no parece reaccionar frente a la tozudez de las cifras y de los fenómenos actuales? ¿Es posible pensar que las circunstancias difíciles que afronta este país tienen que ver exclusivamente con las Farc? ¿Es así de simple como jugar al ‘Sí’ o al ‘No’, o como decretar que las arengas de unos supuestos iluminados resuelvan lo que depende –y quizás ni siquiera– de un trabajo sostenido en el tiempo para garantizar los derechos de tantos colombianos?



Aquí nadie ha ganado nada: es hora de admitirlo. Tenemos que comenzar la campaña electoral haciéndonos cargo –y no solo los candidatos– del fracaso de este país, que es un fracaso y, a la vez, un desafío de todos. Es mucho más urgente y bastante más difícil.



YOLANDA REYES



