Tantas niñas perdidas

En medio de la adicción amarillista desencadenada por el escándalo de Benedetti versus Sarabia, con esos audios que pusieron a prueba la capacidad nacional de perderse entre el morbo, Lesly Mucutuy, una niña de trece años, perdida en la selva, hacía acopio de la sabiduría de los pueblos originarios de la Amazonía para sobrevivir con sus dos hermanos y su hermanita bebé después de un accidente aéreo. Conocedora de los secretos de su comunidad indígena, Lesly lidió con el trauma de ver muerta a su madre y a otros dos viajeros adultos y se sobrepuso al miedo y a todos los peligros del entorno, para albergar a sus hermanos, súbitamente a su cargo, en la selva más grande del planeta.

Resulta difícil encontrar un arquetipo con tanta eficacia simbólica. Súbitamente adulta –pero quizás desde antes del accidente, como suele suceder en este país de niñas que se hacen cargo–, esta joven heroína, en el borde de la pubertad, mantuvo con vida a sus hermanos durante cuarenta días de peregrinaje por la inmensidad amazónica.

Guiada por su conocimiento instintivo y acompañada por la voz de su abuela que le habla en una lengua uitoto, al parecer desde el cielo, la niña y sus hermanos fueron buscados por una expedición de más de cien miembros de las fuerzas especiales colombianas y setenta indígenas, denominada ‘Operación Esperanza’. Los niños perdidos fueron encontrados por un perro llamado Wilson, luego perdido en la selva, que ha conmovido al mundo.

En un momento en el que la sensación del país (y quizás del planeta) es la de una comunidad escindida e irreconciliable, ¿qué nos dice esta ‘Operación Esperanza’? Más allá de su narrativa perfecta que nos hace llorar y que, nuevamente, tiene los elementos perfectos para conmover al mundo, como sucedió con la ‘Operación Jaque’, es necesario descifrar capas de sentido más hondas en ese relato nuestro de la “madre selva” que ha sido cuna y tumba. Esa selva terrible, remota y desconocida para casi todos, que protege y devora a la vez, ha sido desde hace siglos, y hoy aún más, escenario de explotación y de economías ilícitas que intentamos ignorar como si no tuviera nada que ver con este país.

Es necesario recordar que Manuel Ranoque, el padre de los niños, era habitante de Puerto Sábalo, en Caquetá, y había sido amenazado de muerte por el frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc, que controla las rutas del narcotráfico y es responsable de reclutamiento de niños.

“A mí me dieron una hora para desaparecer, y… no pude despedirme de mis hijos. En el territorio de donde yo provengo están matando a mucho inocente, líderes y mujeres. La guerrilla ha tomado control”, declaró Ranoque, quien esperaba empezar una nueva vida con su esposa y sus cuatro hijos en Bogotá, quién sabe en qué otras selvas de concreto.

Aunque tiene el potencial simbólico para convertirse en mito fundacional de esperanza, la historia de los Mucutuy no puede tratarse –lamento arruinar la fiesta– como un guion tipo Disney “Nuestros niños cuidados por la selva” –los llamó el presidente Petro, en un rapto de conmoción nacional que todos compartimos en su momento–. “Son niños de la selva y ahora son niños de Colombia”, agregó, y los llamó “niños de la paz”.

Si no entendemos el horror que vivieron esos hermanos (que son, como muchos niños perdidos irremediablemente, víctimas de esta guerra), y que no tendrían que ser huérfanos ni héroes ni heroínas desplazados de su tierra amada por grupos ilegales que controlan la economía de la droga, no estamos entendiendo nada.

Es bueno que el mundo lo sepa. Es bueno aprender a desentrañar capas. Y esto tiene que ver también con la discusión actual sobre el periodismo y su obligación de ir más allá.

YOLANDA REYES

(Lea todas las columnas de Yolanda Reyes en EL TIEMPO aquí)