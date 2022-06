Otra silla vacía

Esto de no hablar de política, justo en vísperas de elecciones, según recomendaría algún manual de urbanidad, nos ha traído hasta estos días, tratando de estirar conversaciones sobre el clima. Como si los nubarrones que presagian lluvias torrenciales se hubieran instalado también en el debate sobre lo público, esta campaña ha sido una acumulación de silencios y de escándalos a punto de estallar, sin válvulas de escape y sin conversación posible.

No es nueva esa costumbre nacional que opta por no decir ni discrepar, con la supuesta intención de evitar conflictos de palabra, y que parece preferir “las vías de hecho”. Tampoco es nueva la estigmatización de ideas que se consideran admirables para otros países (la equidad, la garantía de derechos), pero que, deseadas para Colombia, se denominan “comunistas”. Sin embargo, parece inédita esta negación para debatir ideas políticas, no en sobremesas familiares, sino en la ronda final de la campaña presidencial.



A pocos días de escoger, entre dos candidatos y dos propuestas de país, al presidente para el próximo cuatrienio en circunstancias tan difíciles como las actuales, es impresentable que los electores no dispongamos de espacios mediáticos para verlos sentados frente a frente, en esos diálogos que son la esencia del debate democrático y que nos permiten leer, entre las líneas programáticas, su capacidad para discutir asuntos cruciales de política económica y social y para sostener niveles de argumentación que nos ayuden a tomar decisiones informadas. Esa capacidad para responder preguntas imprevistas fuera del libreto, para reaccionar frente a los argumentos expuestos por el adversario e interpelarlo, o incluso para mantener la calma en situaciones de tensión, que son las que permiten evaluar el talante de los candidatos, nos ha sido negada. Resulta que uno de ellos ha hecho mutis por el foro y ha decidido no hablar con el otro, y comunica su desplante desde Estados Unidos, cerca de Disney World.

Suena tan absurdo como si uno de los dos finalistas al trabajo más importante de su vida se rehusara a participar en la última etapa de las pruebas de selección, después de haber derrotado a casi todos sus rivales, y que se ausentara del escenario donde se va a examinar su desempeño en el terreno. Pero lo más absurdo, además de la indiferencia de tantos electores, es el silencio de los medios de comunicación, a los que les compete, por su trabajo, no solo darse por notificados, sino enfocar sus reflectores en esa silla vacía. ¿Cómo no dejan constancia sobre el significado de un debate presidencial que se hace imposible por la ausencia de uno de los interlocutores? ¿No encuentran nada para inferir ni analizar sobre el posible estilo de gobierno de un candidato en esa negación al diálogo con su adversario?



En ese monólogo de frases hechas, chismes, filtraciones, memes y cadenas de WhatsApp, hay que dejar constancia de la responsabilidad del periodismo nacional y de las implicaciones que sus posturas tienen –y tendrán– para el funcionamiento de la democracia. Ver a la directora de una revista como Semana entrevistando a Rodolfo Hernández –¡y a su mamá!– con interjecciones condescendientes y risitas cómplices, sin contrapreguntar, y ver a tantos periodistas haciendo publirreportajes es deprimente, pero predecible. ¿Recuerdan cuando Duque se entrevistó a sí mismo en ‘su’ palacio?

La incapacidad de raciocinio político es una vergüenza, pero es mayor vergüenza saber que hay gente que se da cuenta de la ostensible incapacidad de Hernández para articular un discurso, más allá de tres frases hechas, y aun sabiendo –pero fingiendo que no sabe–, y opta por no pensar sobre el significado que hoy tiene, una vez más, dejar esa silla vacía.

YOLANDA REYES

