‘La patrulla gourmet’

¿Armarse para defenderse de la inseguridad en Bogotá? ¿Con armas largas o cortas, con palos, piedras o navajas? ¿Hacer justicia por mano propia y actuar en legítima defensa? ¿Militarizar la ciudad, paramilitarizarla, recrear formas de “Convivir” que se están proponiendo también para el país? ¿Agregar, al número de policías, agentes encubiertos? ¿Del sector público, del privado, o será mejor no hacer preguntas?

Con los recientes episodios de inseguridad en los restaurantes, el péndulo parece inclinarse de nuevo hacia las políticas de “autodefensa” y las “doctrinas de seguridad democrática” –escojan el eufemismo–. El miedo está exacerbado y, aunque ha hecho parte de nuestro ADN y está incorporado a nuestros gestos desde que tenemos memoria, la sensación de desconfianza se convierte cada vez más en nuestra señal de identidad y en nuestro vínculo: esa mirada alerta que ve en el prójimo a un delincuente, esa hipervigilancia en nuestras formas de caminar, esos encierros detrás de rejas y ese lenguaje que ha convertido el término ‘bandidos’ en una denominación de origen, por cuna, etnia o nacionalidad.

Sabemos que el miedo aquí no ha sido solo imaginario y sabemos también que ha sido, y puede volver a ser, un caldo de cultivo para legitimar formas de “autodefensa” de las que está llena nuestra historia: basta con abrir al azar alguna página de las que ha reunido la Comisión de la Verdad o, simplemente, con oír las soluciones propuestas por algún vecino... De ahí que, en buena hora, las declaraciones del alcalde Galán se sumen a las del ministro de Defensa para ratificar el monopolio de las armas por el Estado, y toda su contundencia es poca para contrarrestar las voces que, en vez de condenar el uso de las armas por cuenta propia, han declarado que... bueno... si el Estado no garantiza la seguridad, pues... El discurso ya lo conocemos y vuelve a ser usado, no solo por políticos, sino por formadores de opinión en muchos lugares.

El alcalde ha declarado que la gestión de la seguridad de Bogotá requiere una política integral de fondo y se ha referido a un trabajo coordinado entre la ciudadanía, la Policía y la Fiscalía para garantizar que los delitos puedan ser denunciados y que se logre no solo que las autoridades reaccionen pronto para capturar a los infractores, judicializarlos y detenerlos en las cárceles (atestadas, añado, en donde la condena significa entrar en una red delincuencial de la que no se podrá salir jamás). En esa política integral me hizo falta que hubiera incluido, además de la Fiscalía y la Policía, las políticas de prevención en las que están involucradas todas las instancias del gobierno que dirige, especialmente las que podrían ocuparse de la prevención, lo cual implica considerar las razones por las que la gente se enrola en hechos delincuenciales.

¿Habrá estudiado el informe de inseguridad alimentaria en Colombia que se divulgó la semana pasada? ¿Tendrá presente que el 19 % de la población de Bogotá, alrededor de 1’529.977 personas, declaró estar en inseguridad alimentaria en septiembre del 2023? ¿Habrá establecido correlaciones entre las familias que consumen una comida al día, o ninguna, los jóvenes que no tienen estudio, ni trabajo ni proyectos de vida, más allá de las organizaciones delincuenciales, y la inseguridad de la ciudad?

En una de las entrevistas al alcalde, oí hablar de “la patrulla ‘gourmet’ ”, para reforzar la vigilancia a los restaurantes, y me pareció que el término ilustra la brecha en nuestras preocupaciones. Más allá de no poder ir a comer a un restaurante, el problema es que, en esta ciudad y en este país, hay gente que no come. Cualquier política integral tiene que comenzar por ese reconocimiento.

YOLANDA REYES

