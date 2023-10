La guerra que no ha sido contada

Esa violencia habitual, extendida, soterrada e invisible, que no es un hecho aislado sino una cadena de ideas y prácticas –una cultura– padecida por las mujeres desde hace siglos, se exacerba con la guerra. Aquellas imágenes indelebles grabadas en la memoria temprana sobre los comportamientos y las relaciones entre niñas y varones, sobre los llamados “sexo débil y fuerza bruta”, que rebobinamos tantas veces sin ser conscientes de su peso y que transmitimos de generación en generación, son parte de la guerra, pues una sociedad hace la guerra con todo eso que carga. Quizás por ello la violencia sexual contra las mujeres y las personas con orientaciones sexuales diversas ha sido la más invisible, la menos denunciada y registrada, y la menos juzgada, y no solo en el marco del conflicto armado.

Esta brecha de impunidad que históricamente ha recaído sobre las mujeres colombianas, asustadas y silenciadas, se suma a otras brechas educativas, salariales y de participación democrática y, en ese sentido, la reciente apertura del macrocaso 11 por parte de la JEP tiene un significado simbólico, político y reparador que reconoce y aglutina –por fin; ya era hora– la violencia basada en género.

Al clasificarla en un macrocaso denominado “Violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva, y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa…”, la justicia transicional encargada de juzgar los crímenes cometidos durante casi seis décadas de guerra reconoce patrones específicos en esos hechos de violencia que afectaron de manera desproporcionada a las mujeres y a las personas LGTBIQ+.

El macrocaso 11 consta de tres subcasos: el primero aborda la violencia basada en género contra civiles cometida por miembros de las Farc-ep; el segundo, la cometida contra civiles por miembros de la Fuerza Pública y, el tercero, la violencia de género y por prejuicio cometida en el interior de la Fuerza Pública y de las Farc-ep.

Si bien los hallazgos cualitativos preliminares revelan factores diferentes en las prácticas violentas ejercidas por cada grupo, hay líneas comunes enraizadas en esa cultura patriarcal que considera el cuerpo de las mujeres como una posesión, siempre disponible para el acceso sexual, el uso de la fuerza masculina como un mandato (y más si hay armas), la violencia contra lo considerado “femenino” y, en general, las típicas discriminaciones que históricamente han afectado, tanto a las mujeres y las niñas, como a las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas.

Se habla de 35.178 víctimas por estos hechos de violencia, pero para nadie es un secreto que son muchísimas más. Quizás nunca sabremos cuántas más hay, silenciadas y avergonzadas entre prácticas patriarcales y judiciales, que muchas veces se originan desde el hogar y que las hacen aún más vulnerables. En ese subtexto de silencio hay otra guerra sin contar que necesita un enfoque específico (diferencial, afirma la JEP) para darles una respuesta institucional, pero también social y política a las violencias de género: a esas líneas nada sutiles que unen la guerra con la paz y que, en vez de ser privativas de los guerreros, ilustran los múltiples factores de vulnerabilidad que padecen las víctimas.

Asignarle lugar dentro de la Justicia Transicional a la violencia basada en género es un imperativo jurídico, pero también cultural, que permite a cada víctima nombrar lo que le hicieron y entender que sí pasó: que no lo está inventando, que no se puede camuflar entre otros hechos de la guerra, que no “es su culpa”, y, sobre todo, que lo que tantas veces fue normalizado tiene consecuencias.

YOLANDA REYES

(Lea todas las columnas de Yolanda Reyes en EL TIEMPO, aquí)