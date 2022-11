Hogueras contemporáneas

“No habrá censura”. Adoro esa frase, que puede ser un mantra y que cierra de una forma perfecta el Artículo 20 de nuestra Constitución Política, mediante el cual “se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento”. Esa libertad, que es la esencia de lo humano y que se refiere, no solo a los medios de comunicación sino a los oficios relacionados con los símbolos de la cultura, es un derecho en esta democracia. No hay que añadir clichés como “aunque no estoy de acuerdo, respeto su opinión”, o “lo que no me gusta es su forma de expresarlo”. Los derechos no se rigen por encuestas ni tienen que ver con gustos, tendencias o modales.

Estuve repitiendo el mantra al leer un proyecto de ley para “la humanización del sistema penitenciario”, redactado, justamente, en el Ministerio de Justicia (¡y del Derecho!), en el que se dice que la prensa, la radio y la televisión “deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal”, y que agrega –como si la imposición de contenidos no fuera ya un disparate– que esas campañas las podrá elaborar el medio, pero que “para su difusión deberán ser sometidas a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal”.

A partir del revuelo suscitado, el ministerio cambió el verbo ‘deberán’ por ‘podrán’, y quitó la exigencia del imprimátur oficial. En vez de borrar todo, como correspondía hacer, la solución fue dejar escrito que los medios “podrán adelantar campañas” destinadas a generar un cambio (etcétera).

Por supuesto que los medios “podrán adelantar campañas”, y no solo de política carcelaria. Esa potestad es parte de su trabajo y hacerlo explícito en el proyecto tiene un significado tan restrictivo como el “deber” que pretendió imponerse. ¿Acaso los medios no podían hacer campañas relacionadas con esos contenidos antes del proyecto de ley? ¿Acaso no pueden adelantar otras campañas diferentes a las mencionadas, por ejemplo, de vacunación o de Navidad o de lectura, por citar ejemplos? ¿Al decir que pueden hacer esas campañas se interpretaría que hay otras que no pueden hacer?

Son “cosas de lenguaje” y el lenguaje está lleno de huecos, de interpretaciones y de posibilidades más abiertas o cerradas, más precisas o ambiguas, según los usos, que son diversos, y las intenciones, los oficios, las disciplinas y los tiempos. Quizás por eso tienda a confundirse la precisión indispensable a la que obliga la formulación de las leyes que nos rigen como sujetos de derecho con la libertad plena de ir con la lengua a donde nos lleven el pensamiento y la imaginación.



Entre esos dos poderes –el de regular nuestras relaciones con la institucionalidad y el de desregular las frases hechas para inventar nuestros significados– se mueven las ciencias y las artes, y la vida también, con sus matices y sus fronteras porosas. El problema es exigir a las artes y al pensamiento cualquier militancia frente a los consensos aceptados (o aceptables) en un tiempo, en una sociedad o en una cultura, o, al otro lado del espectro, redactar leyes sin tener en cuenta esos consensos del Estado de derecho.

Mientras escribo, pienso en la escritora Carolina Sanín, quemada en esas hogueras contemporáneas que ahora se denominan “cancelación” y que aspiran a borrar a las personas de los escenarios públicos que son inherentes al ejercicio intelectual. Alguien que dice “yo” (estoy pensando) encarna lo que Roland Barthes llamó “el susurro del lenguaje”: ese sonido conmovedor que va dejando una mente que discurre con/ en el lenguaje, que se lo apropia para intentar tallarlo con su voz y que es (o debería ser) imposible de silenciar.

No habrá censura.

YOLANDA REYES

(Lea todas las columnas de Yolanda Reyes en EL TIEMPO, aquí)