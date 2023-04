En el mes de los libros

¿Cómo se imagina el futuro de las bibliotecas escolares?, me preguntaron en un seminario, cuyo tema era el de las (aún llamadas) nuevas tecnologías de la información. “No me lo imagino”, respondí, y, aunque luego traté de matizar, pensando en las bibliotecas como lugares de resistencia y de refugio para los oficios del pensamiento, de la imaginación y la memoria, creo que un signo (y un sino) de estos tiempos es la imposibilidad de imaginar futuros.

En este mundo que se desactualiza a la velocidad de un celular, parece presuntuoso predecir la evolución de alguna institución a corto o mediano plazo, y eso por no hablar de un siglo próximo, en el que no sabemos si esa palabra, “futuro”, existirá.

Esa es la paradoja que afrontan la educación y la cultura: predecir currículos y habilidades imprescindibles para que los recién llegados afronten un mundo que no podemos vislumbrar. Se me dirá que esa paradoja existió siempre, pero creo que la brecha actual entre lo que se enseña, se conoce y se imagina, y lo que se puede conocer, imaginar y descubrir mañana se ha hecho inmensa. Y en esa paradoja no solo se mueven las ciencias y la tecnología, sino las humanidades.

¿Cómo pensar aquellos lugares llenos de libros que conocimos como bibliotecas, cómo pensar en árboles que se vuelven libros en este momento de escasez de papel y de bosques en peligro y, sobre todo, cómo pensar la inteligencia humana y sus lentos procesos de desarrollo de la memoria, del discernimiento y de la imaginación frente a la velocidad de la llamada inteligencia artificial, con su eficiencia para almacenar, en espacios infinitamente más pequeños que un cerebro y, por supuesto, que una biblioteca, la información que ha producido la memoria de la especie?

Si mi celular logra procesar la jurisprudencia sobre un caso difícil o los protocolos para tratar una enfermedad misteriosa, a partir de una palabra clave, ¿para qué pueden servir esos espacios de almacenamiento llamados bibliotecas, y toda esa parafernalia que viene de ‘biblos’, su raíz? Ahora, cuando un chat hace operaciones de “aprendizaje profundo” que trascienden la búsqueda de datos, y puede contrastar, conjugar, analizar, escribir contenidos y crear composiciones nuevas, lo cual solía ser exclusivo de los seres humanos, ¿por qué consideramos necesaria aquella lentitud tan nuestra de construir significado? ¿Por qué seguimos fundando librerías de barrio o de garaje, por qué recorremos kilómetros para conversar y mirarnos a los ojos en ferias del libro, por qué insistimos en hablar de bibliotecas escolares, comunitarias o nacionales como lugares de encuentro y de resguardo para ejercer ciudadanía? ¿Por qué leemos y escribimos, y hacemos talleres de lectura y de escritura, para gente de todas las edades? ¿Por qué pensamos también –aunque no tanto como deberíamos– en el lugar de las humanidades en la educación?

En este mes que ayer celebró el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, como homenaje a Andersen, que celebrará el Día del Idioma, en homenaje a Cervantes y a Shakespeare, y que prepara ferias del libro presenciales en Bogotá y Buenos Aires, se puede rastrear esa raíz que hace parte de nuestra común humanidad y que nos impulsa a abrirnos paso por el mundo del significado.

Quizás en esa lentitud con la que cada niña y cada niño van haciendo su camino mientras pasan los dedos por las letras de su nombre y se apropian, poco a poco también, de los nombres del mundo y de toda su memoria, exista una respuesta, provisional como todas las respuestas, a esa odisea humana que nos impulsa a buscar, entre las bibliotecas y los libros, ese camino que es mejor que un resultado y que es siempre una invención particular.

YOLANDA REYES

