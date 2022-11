El miedo de las niñas

Es un largo proceso empezar a hablar de aquello que no estaba bien “ventilar en público”, según lecciones de urbanidad grabadas en el cuerpo desde antes de tener memoria. Estamos hablando de menstruar, de tener (o no) hijos, como decisión y no como fatalidad; de la menopausia y, más allá de las asociaciones entre sexo y embarazo, estamos develando rituales y fingimientos –no solo en la esfera sexual– centrados en complacer a los demás. Estamos nombrando el deseo y el placer y, por supuesto, con esta conversación que se hace pública, estamos nombrando, por fin, el miedo.

Es un miedo a veces imperceptible e innombrable que ha estado siempre ahí, como una sombra: un miedo mezclado con dolor y con silencios castigadores que cargamos desde los juegos en el parque, interrumpidos por hombres que nos mostraron sus partes íntimas, o desde que estábamos sentadas en las sillas de la escuela (con las piernas bien cerradas, y la culpa), o desde que teníamos que transitar por un espacio público en donde sentíamos pavor de los silbidos, los tocamientos y los “piropos de doble sentido”, como solíamos llamar a lo que hoy se denomina abuso. Abuso verbal o físico, demoledor en ambos casos.

Aquellas expresiones dichas en voz baja y con sonrojos (del tipo “me desnudó con la mirada”) que nombraban secretos no dichos a los adultos comienzan a ser públicas, y lo público cobra una dimensión política, para manifestarle a la sociedad que el miedo al abuso y a la violencia contra nosotras no es inventado. Según reveló la ONU, “la violencia contra las mujeres y las niñas es la violación de los derechos humanos más extendida en todo el mundo”, y una de cada tres mujeres es víctima de violencia sexual por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida. El Instituto Nacional de Medicina Legal informa que 993 mujeres fueron víctimas de homicidio en 2021 y que dos de cada tres exámenes, de los 22.000 hechos en Colombia durante ese año por delitos sexuales, les fueron practicados a niñas menores de quince. Con esas cifras, resulta difícil no entrar en la estadística.

Hoy sabemos que la violencia contra las mujeres, en vez de ser accidental, está inmersa en una cadena de omisiones y silencios que se inician con esos mandatos implícitos de ser agradables, calladitas y obedientes, que hacen parte de un currículo oculto transmitido en el seno de la familia, en las instituciones educativas y en las prácticas culturales, y que puede camuflar alertas previas a las que se les podría prestar atención oportuna. Es evidente también la relación entre brechas de género y violencia que hace de las mujeres en situación de pobreza o dependencia económica las más vulnerables a la explotación sexual y laboral.

Simultáneamente con el fortalecimiento de las rutas institucionales y jurídicas para enfrentar la violencia contra las mujeres, es urgente poner el foco en la prevención y, por ello, la educación es el pilar de un cambio cultural que comienza en la infancia temprana con ese tejido de cuidados y prácticas cotidianas que construye confianza y para el que se requiere reemplazar el pánico sexual y moral por la conversación, la escucha y el reconocimiento de la existencia de un problema, tanto en la vida privada como en la esfera pública.

Al hablar de niñas asustadas, la sociedad tiene que entender que estamos hablando de nosotras. De las de antes, de las de ahora y de las que nacerán hoy, y a las que las proyecciones vaticinan cinco generaciones más de desigualdad, a menos que haya un cambio drástico. Ese cambio implica un reconocimiento, no exento de dolor, de lo que nunca dijimos y nunca nos dijeron, y de la urgencia de cambiar tantas historias de silencio por relatos de palabras.

YOLANDA REYES

(Lea todas las columnas de Yolanda Reyes en EL TIEMPO, aquí)