Mientras los candidatos a la alcaldía de Bogotá, con sus uniformes grises y sus debates aburridos, pretendían convencernos de entregarles esta ciudad a la que hoy le da lo mismo quién intente gobernarla, la poeta Maruja Vieira se moría de cien años. Los parlamentos de esos varones sobre el metro inverosímil y sus promesas en las que nadie cree subrayaban “el cerco de silencio que ha pesado sobre las mujeres colombianas desde siempre” –las palabras son de Vieira–, y hacían más oportunas las preguntas sobre la ausencia de mujeres en los cargos importantes del poder y sobre las razones de ese silencio que gravita en elecciones públicas y privadas.

Al releer la obra generosa de Maruja –a la cual pueden acceder en los archivos digitales de bibliotecas como la Luis Ángel Arango, entre otras–, se me ocurre que la desconexión entre poética y política ayuda a explicar ese “cerco de silencio”. Si la poesía es el discurso de la particularidad humana y la política, el de los humanos convocados en la polis, y los dos representan “mundos posibles” articulados en el lenguaje, lo que parece roto en estas elecciones es esa representación que nos convoca a buscar aspiraciones colectivas en una democracia. Ustedes dirán que las elecciones están en el terreno de lo tangible, no de los ideales, pero quizás Maruja Vieira pueda decirlo mejor con un fragmento de su poema ‘Herencia’: “El mundo que hoy te dejo por herencia, / hija mía, / no es material, / trasciende forma, / tiempo, / espacio”.

Esa herencia simbólica que está en la invención de cada persona y en la que reside también la participación política hoy luce tan rota como las calles por las que es imposible andar o las obras inconclusas que nos quitan la esperanza, y no solo en Bogotá. Y es fácil leer, en este proceso electoral, las ideas centrales de un país cuyo subtexto sigue siendo la falta de otras voces. ¿Cómo pueden surgir lideresas, o líderes, con aspiraciones e inspiraciones políticas en municipios donde la relación entre los grupos armados ilegales, el poder local y el control territorial ha creado un cerco de silencio, miedo y obediencia? ¿Cómo pueden expresarse las mujeres libres que aspiren a hacer propuestas políticas, en medio de grupos armados que se disputan el poder territorial, y que se las disputan a ellas como parte de ese poder en tantas regiones de Colombia? ¿Tendrían que vociferar, tomar las armas o aceptar ser “mujeres” de algún barón electoral o de una “casa”, o “casta política”?

Frente a la relación entre dinero y poderes locales que ha puesto en riesgo la confiabilidad de las elecciones en más de doscientos municipios, según lo señaló la Misión de Observación Electoral (MOE), y que confunde la política regional con empresas privadas (pero de compra de votos y prácticas discutibles), camufladas entre indicadores de costo-beneficio, “retorno de la inversión” y permanencia en el (negocio del) poder, ¿alguien cree que hay condiciones lícitas para ganar una elección local, en regiones ya identificadas, acudiendo exclusivamente a la financiación estatal? ¿Cómo se ejercen los derechos políticos con estos métodos; es posible escribir otros discursos?

Aunque hay discursos que han cambiado, en algunas capitales (y no tanto), hay otros instalados en ese cerco de silencio que las mujeres valientes –y a veces rotuladas como energúmenas– siguen intentando romper con sus palabras y sus acciones políticas. Si ahora podemos darle nombre al cerco femenino y decir que lo personal es político, se lo debemos a mujeres como Maruja Vieira que nombraron, hace cien años, cuando era aún más difícil, lo que hoy podemos nombrar. Levantadas sobre sus hombros, necesitamos seguir diciendo, para envolver a las que vienen.

YOLANDA REYES

(Lea todas las columnas de Yolanda Reyes en EL TIEMPO aquí)