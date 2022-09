¿De quién son los niños y las niñas del ICBF?

Después de una espera que atribuimos a la búsqueda de hojas de vida con experiencia específica para dirigir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el presidente nombró a Concepción Baracaldo, una funcionaria cuestionada por su actuación frente al cierre de un eufemísticamente llamado “club nocturno”, al lado de un colegio, y por su falta de experiencia en los asuntos del Instituto, pero, como suele suceder, no importó nada.

Si bien comparto esas preocupaciones, la falta de experiencia de la nueva directora no me extrañó. Con pocas excepciones, ese ha sido el destino de las entidades gubernamentales encargadas de los derechos de los niños a lo largo de la historia. La atención que se le da al nombramiento de una autoridad económica contrasta con la indiferencia que suscitan los relacionados con eso que los gobiernos siguen llamando “lo social” o “el Bienestar”. Dado que, en Colombia, la infancia está privatizada y cada cual compra los derechos de sus hijos como una mercancía, esas infancias “públicas” a las que se les sigue dando tratamiento de “desfavorecidas” o “problemáticas” no le duelen a nadie de la sociedad civil: si no afecta tu bolsillo ni toca el bienestar de tu familia, pues que hagan lo que puedan, (o lo que quieran).

Y eso hacen –o hacemos todos– con esos niños que no son nuestros ni de nadie, supuestamente públicos, y a quienes tratamos con esa condescendencia que dispensamos a lo que, en realidad, nos tiene sin cuidado. De esa cultura asistencialista, tan arraigada en el país, ni siquiera se escapa el Presidente de la República, y eso me impresionó al ver la posesión de Baracaldo. Si uno de los pilares del gobierno Petro es la atención a la infancia, la niñez y la adolescencia, sus comentarios sobre el ICBF parecen indicar que él tampoco tiene un saber muy específico.

Su primera instrucción –y es acertada, pues para nadie es un secreto que el ICBF, con su burocracia y sus contratos millonarios, es un botín de los barones electorales de todos los partidos– fue la de “barrerlo de mafias políticas”, y, aunque asumir esa tarea tomará mucho tiempo, yo habría esperado instrucciones más específicas y, más inspiradoras, sobre el papel del Instituto. Para una mente como la de Petro, experta en articular los objetivos de las diversas dependencias en su proyecto de nación, las frases sobre el Instituto revelaron una visión fragmentaria y poco estructurada de sus diversos componentes.

Quizás si hubiera empezado por el comienzo, podría haber conectado la atención de la primera infancia con la prevención del reclutamiento de los adolescentes por grupos ilegales y con los programas de restablecimiento de derechos, y podría haber mostrado las cifras disponibles sobre cuánto les cuestan, al Instituto y al país (no solo en dinero, sino en vidas), esos programas de reparación, comparados con el ahorro que trae la inversión oportuna en infancia. En vez de darle instrucciones a Baracaldo para superar la visión miserabilista (sic) y la carcelaria que le atribuyó al ICBF, podría haberle explicado la relación entre la garantía de derechos de la infancia y la prevención del reclutamiento, y la obligación del ICBF de coordinar los sectores gubernamentales que tienen a cargo el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, con sus atenciones integrales.

Así como se exige a otros funcionarios documentarse antes de hablar, el Presidente y su equipo tienen la responsabilidad de conocer a fondo esa historia con matices, retrocesos y desafíos que sitúa al ICBF como uno de los pilares de la paz total. Y la sociedad civil tiene la corresponsabilidad de esperar el mismo rigor con el que se abordan otros temas. Ahí estaremos. Insistiendo.

YOLANDA REYES

(Lea todas las columnas de Yolanda Reyes en EL TIEMPO aquí).