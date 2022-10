¿De qué hablamos cuando hablamos de educación?

La Fundación Empresarios por la Educación y la firma Cifras y Conceptos presentaron los resultados de ‘La gran encuesta educativa’, un sondeo realizado con veintinueve millones de colombianos mayores de edad, en 1.839 hogares de ocho regiones del país, que indagó acerca de la percepción ciudadana sobre educación. Con la presencia del ministro, de las secretarias de Educación de Bogotá y Cundinamarca, de una líder estudiantil y de otros invitados, fueron comentados los porcentajes que pretenden aproximarse, a través de esa apariencia de exactitud “empresarial” conferida por los datos, a las voces tan diversas –dispersas y dispares–, involucradas en la educación.

Uno de los objetivos de la muestra, según entendí, es contar con datos para apoyar la toma de decisiones en aspectos como la importancia y la valoración de la educación, los vínculos entre escuela, comunidad y autoridades educativas, las formas de participación y conocimiento por parte de las familias en los procesos de sus hijos, los impactos de la pandemia y la infraestructura escolar, entre otros. Lo que no me quedó claro es qué tipo de decisiones políticas se pueden tomar a partir de opiniones tan generales como el valor de la educación, o tan específicas como la metodología de los maestros para ‘explicar’ lecciones.

En este país, escindido en dos tipos de educación (privada y pública) que determinan, no solo los desempeños a lo largo de la vida, sino las expectativas sobre los niveles de exigencia y, por consiguiente, las respuestas a una encuesta, y teniendo en cuenta también que los niveles de formación tan disímiles de los colombianos determinan sus expectativas, me hizo falta una gran declaración de los encuestadores sobre el perfil de sus encuestados.

Según la muestra, nueve de cada diez personas consideran que la educación es importante, (es difícil contestar que no a una pregunta inducida y bienintencionada), pero frente a la pregunta siguiente acerca de su utilidad para la vida diaria, la respuesta se reduce a 66 por ciento y se conecta con otras relacionadas con los niveles de deserción, especialmente en zonas de economías ilegales. Como lo señaló el ministro Gaviria, es evidente que la educación no está en el centro de la conversación nacional y hay una brecha entre las declaraciones grandilocuentes sobre el valor de la educación y la preocupación real, política y mediática de la sociedad.



Basta con asomarse a los medios o con recoger las discusiones de Gobierno para detectar que la encuesta se queda corta: aquí no hay debate educativo público por la sencilla razón empresarial de que la educación es una transacción privada en la que el cliente recibe lo que paga. Esa diferencia con los países que tienen sistemas de educación pública para la mayoría de los estudiantes no puede eludirse en estos debates sobre percepción educativa.

Si bien hay datos interesantes acerca de los efectos de la pandemia en los aprendizajes y en la vida emocional y acerca de las ideas que siguen teniendo las familias (y, al parecer, también los encuestadores) sobre su valor político y sobre las aún denominadas “áreas de la educación”, conviene desmitificar, y cuestionar a fondo, los datos estadísticos con preguntas más complejas que rompan también estas percepciones empresariales sobre educación.

“Yo no veo una conversación entre el sector privado y la academia”, dijo Alejandro Gaviria, y suscribo sus palabras. Y creo, como él, que la educación sola no puede enfrentar las inequidades. Por eso, la elusión sobre cuánto pesa la pertenencia al sistema educativo público o al privado en las respuestas no constituye un margen de error sino una cifra inmensa que está en el fondo de la inequidad de este país.

