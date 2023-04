Cuando las aguas se juntan

Este martes comienza la Feria del Libro de Bogotá, y el discurso inaugural lo dará la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, una intelectual deslumbrante e inspiradora, de quien muchos tuvimos noticia en una charla TED titulada ‘El peligro de la historia única’.

A pesar de los años (y los libros) transcurridos, el texto sigue resonando: aquella niña nigeriana que se formó leyendo historias en las que se nombraba un solo lado del mundo –ese que aprendemos a venerar y a imitar desde nuestras primeras lecturas, por encima de otros lados desdibujados o invisibles– está emparentada con nuestra geografía simbólica. Basta con cambiar los nombres de los países, de los continentes o de las orillas, para reconocernos en esas mismas coordenadas que nos sitúan frente a viejas preguntas: ¿quiénes, y desde cuándo, han elegido contar esas historias en las que nos desciframos?

Lejos de negar el significado de haberse formado en una lengua y en una tradición cultural determinada, las preguntas de Chimamanda problematizan lo que significa el hecho de no haber crecido en medio de una conversación cultural que, en vez de estereotipos (sobre África o América Latina o cualquier sitio), hubiera sido el punto de partida esencial para construir polifonías. “La historia única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos”, dice la autora, para señalar lo que nos hemos perdido en tantos siglos de silenciamientos y de jerarquías, impresos no solo en la literatura, sino en lo que pensamos, esperamos, ocultamos, celebramos e imaginamos. De esas emociones, más complejas que la lástima, la condescendencia o la admiración del “exotismo”, está –o debería estar– hecha la literatura, y es muy simbólico que sea, precisamente, la autora de ‘Todos deberíamos ser feministas’ y de novelas como ‘La flor púrpura’ o ‘Americanah’, quien inaugure esta edición de la Filbo.

Es simbólico también que su charla del miércoles 19 de abril haga parte de una franja con un nombre hermoso, ‘Cuando las aguas se juntan’, dedicada a la literatura escrita por mujeres, y en la cual estará, junto con muchas autoras colombianas e iberoamericanas, la escritora vietnamita-canadiense Kim Thúy, quien llegó a Canadá huyendo de aquella “guerra de Vietnam”, que tampoco es una historia, ni una guerra, única. Son esas capas de la memoria emocional que reconstruye Thúy en sus novelas las que atraviesan esta franja femenina, vital ahora en todas las ferias del libro del mundo, puesto que alberga, ya no como un gesto condescendiente o marginal, sino como un centro de la creación y del pensamiento contemporáneos, el discurso de las mujeres, con sus formas de representar versiones y de resquebrajar certezas sobre una historia única.

‘Las mujeres, como las aguas, cuando se juntan, se crecen’ es el título del documental de la Comisión de la Verdad, dirigido por Margarita Martínez Escallón y patrocinado por ONU Mujeres, que inspiró el nombre de la franja. Los testimonios trazan un recorrido, a través de las historias, las voces y los territorios de las mujeres colombianas que han padecido las violencias de la guerra y que han cargado y sostenido a este país sobre sus hombros, con actos cotidianos de resistencia física y simbólica. Esa imagen que elige su directora para hablar de cómo se nutre y se hace inmenso el río Amazonas con el encuentro de tantos ríos pequeños sirve para ilustrar lo que ocurre cuando una mujer lee a otra y esa a otra, y unas se descifran en las palabras de otras, y construyen ese poder que reside en las múltiples versiones y en el crisol de lenguas, etnias y culturas. Y que, en vez de buscar hegemonías, elige reconocer dudas y matices.

YOLANDA REYES

