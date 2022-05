Celebración del conflicto

Siempre habrá conflictos en la sociedad colombiana o en cualquier sociedad. Lo que hay es que ubicar un diálogo social, dijo Gustavo Petro en ‘El último debate’ del viernes, y aludió a esa negación del conflicto que está en el fondo de nuestro deber ser desde hace siglos y que proviene de la idea idílica y aburridísima de unas creencias, al parecer eternas, que supuestamente debemos compartir en todos los ámbitos de la vida, desde la infancia hasta la muerte, sin interrogarlas o cambiarlas jamás, a riesgo de ser excluidos del club, del partido o del colegio.

En esa presunción egocéntrica según la cual “mis valores” son los de mi interlocutor y los de “todo el mundo” se refleja la imposibilidad para imaginar que hay mentes separadas, como les ocurre a los bebés. Y al no poder imaginar las mentes de los otros, es imposible albergar el conflicto y el debate como consecuencias obvias de ser distintos y de tener que vivir juntos en este territorio. En vez de reconocer los desacuerdos y de negociar versiones, como se supone que debe suceder en el campo político, silenciamos o censuramos el disenso. Y ocasionalmente explotamos.



Usted lo vivió, seguramente, antes de estas elecciones. Quizás haya tenido que limitarse a hablar del clima cuando se reunió con sus allegados y toleró (o no) los “chistes” transmitidos por grupos y cadenas de WhatsApp que descalificaban con una vileza escandalosa a los adversarios políticos, en nombre de “valores democráticos”. Seguramente soportó también, como muchos colombianos, ese nada sutil control social que proscribía sus preferencias y que lo hizo sentir en riesgo por decir lo que pensaba. Porque hubo líderes, y no solo políticos, que abusaron de su poder para censurar o amedrentar a sus empleados o a sus adversarios tratando de “explicarles” por qué debían pensar como si fueran ellos.



Conflicto: una palabra que aquí suscita una sanción –y no solo en el ámbito político– por ese mandato tácito (e hipócrita) de asumir que todos queremos lo mismo; que tenemos la misma identidad, y los mismos ideales; que hemos vivido la misma historia y afrontamos las mismas circunstancias, y que es igual, en términos políticos y de oportunidades, haber crecido en una capital o en un caserío lejano; haber vivido en un extremo de la ciudad o en el otro, con las repercusiones que eso tiene para la salud, la educación, las oportunidades laborales y los proyectos de vida.



Esa cándida idea de unir a un país adolorido y roto por décadas de guerra y muerte, pero también por inequidades acrecentadas durante muchas generaciones, sin reconocer que, justamente, en ese dolor y en esa inequidad residen las causas del conflicto que nos ha atravesado y que se ha expresado de formas tan violentas, es la que cercena el impulso para cambiar. En vez de proscribir a quienes reclaman derechos postergados, el desafío del próximo gobierno, si de verdad pretende unir a la nación, es albergarlos como interlocutores legítimos.



La aceptación de una serie de conflictos mal tramitados, censurados o silenciados por la fuerza, que hemos arrastrado durante generaciones, es la base para recomenzar aquel lento proceso de reconciliación no exento de tensiones, de avances, retrocesos y estallidos, que dejamos en suspenso una vez más en nuestra historia y que ahora nos vuelve a pasar la misma cuenta. Reconocerlo, en lugar de reprimirlo y de juzgar a quienes lo expresan, es entender que las propuestas políticas se pueden cambiar y que apostar por otras no es un pecado irremediable (ni un acierto absoluto). En ese reconocimiento están la crítica, la veeduría y la capacidad de discutir tantas versiones y fragmentos rotos de país, sin tenernos que poner de acuerdo. Pero sin matarnos.

Yolanda Reyes

(Lea todas las columnas de Yolanda Reyes en EL TIEMPO aquí).