Carteras que no importan

“Agradezco los servicios prestados”, les trinó Petro a los tres ministros expulsados, como si, en vez de presidente, fuera “el de recursos humanos” de alguna startup naranja. La imagen televisada valía más que mil palabras: ahí estaban parados los que (aún) habían sido citados al consejo de ministros, unos con la incomodidad de preguntarse cuándo sería su turno y cómo los estarían mirando sus colegas echados, al otro lado de la pantalla, y otros con un aire triunfal de favoritos. Con esa claridad que tienen las imágenes, podían verse también los hilos del poder: quiénes estaban cerca del mandatario y quiénes rezagados, quizás en turno de salir.

Los que no salían en la imagen palaciega, además de los que suelen estar detrás de la puesta en escena, eran los que faltan siempre: Educación, Cultura y Deporte, pero no solo en los gobiernos de todas las tendencias, sino en la llamada “opinión pública”. Quizás por eso, la crisis temprana que daba un mensaje sobre el viraje del Gobierno era técnicamente fácil de crear prescindiendo de tres carteras encargadas de “asuntos que no importan”. No “manejan temas duros” como finanzas, infraestructura o petróleo ni afectan intereses de sectores poderosos, ni ponen en riesgo (aparentemente) las próximas campañas políticas o el precio del dólar.



Dado que la educación, la cultura y el deporte han sido aquí mercancías que se compran, que se practican en instalaciones, clubes y escenarios cerrados y cuya calidad depende del poder adquisitivo, a “la opinión” parece importarle más un cambio del rector del colegio, del profesor de piano de los hijos o del presidente del club que el de uno de esos ministros. Si el triunfo deportivo suele verse como un atributo excepcional propio de personas “sacrificadas” (piensen en los estereotipos sobre la resistencia de ciclistas o boxeadores), lo mismo sucede con las expresiones artísticas que siguen considerándose privilegios, no derechos. Eso sin mencionar la educación segmentada, que, con excepción de la educación superior, ha sido borrada del discurso de gobierno.

En la profusión de noticias sobre esta crisis, impresiona –aunque no extraña– la falta de análisis o, al menos, de preguntas, sobre los desempeños de los tres ministros. Con respecto a Gaviria, el único del que se han ocupado los medios, su salida se atribuye a las discrepancias sobre el proyecto de reforma de salud, y se omite su gestión educativa, tan reducida, si acaso, a la educación superior y tan poco eficaz en la reforma del Sistema General de Participaciones, que es la única forma de refinanciar la educación básica y de evitar la quiebra de la educación pública, cada vez más evidente.

Si en el análisis mediático sobre la expulsión de Gaviria solo se han considerado sus propuestas sobre reforma de la salud (no las educativas), la evaluación sobre los proyectos compartidos entre educación, cultura y deporte ha sido nula. Tampoco se han tenido en cuenta las iniciativas sobre memoria y paz lideradas por el Ministerio de Cultura ni se menciona el urgente trabajo de articulación entre bibliotecas y escuelas, que es uno de los grandes desafíos para pasar, del analfabetismo funcional, a la formación de lectores y escritores como condición esencial de participación democrática.

Viéndolo bien, llevamos un semestre perdido entre el absurdo nombramiento de Baracaldo, la exdirectora del ICBF, y la expulsión de tres ministros relacionados con las causas de la inequidad de Colombia. Se trata de un tiempo irrepetible en el que se sigue reproduciendo, como siempre y más allá del discurso del nuevo gobernante, la vieja brecha que ha definido el resto de la vida para los más jóvenes y los más vulnerables.

YOLANDA REYES

(Lea todas las columnas de Yolanda Reyes en EL TIEMPO, aquí)