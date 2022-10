Ahorros que tienen costos

“Eficaz! Sencillo! Eficiente!”. Así, con cada palabra pintada de un color de la bandera y con signos de exclamación incompletos, tal vez para imitar la economía de otras lenguas, Mauricio Lizcano, el director del Dapre, lanzó el “nuevo modelo de operación” que elimina ocho altas consejerías del Departamento Administrativo de la Presidencia y les quita a las que sobreviven el calificativo de ‘altas’ para denominarlas consejerías, a secas.

Con ese recorte de nombre y de número, el país ahorrará veintitrés mil millones de pesos este año y más de ochenta mil el siguiente, aseguró el director, y explicó que estas dependencias se habían convertido en “trece pequeños ministerios”, con su burocracia, su flota de carros y su variedad de temas, “desde la niñez hasta las fronteras”. De los novecientos cargos actuales se suprimieron ochenta, añadió Lizcano, y mencionó a la Consejería de Niñez y Adolescencia, “que se transformará en Consejería de Reconciliación Nacional e incluirá temas de niñez, pero la misionalidad (sic) del tema y la política pública son de ICBF”.

Aunque el ahorro de dinero público suele regocijar a la ciudadanía, no entiendo si la consejería para la Niñez y la Adolescencia se elimina o se transforma, y tampoco si es una buena noticia. Lizcano lo justificó en estos términos: “Si tenemos un Bienestar Familiar, no tiene que estar en la Presidencia”, y agregó que se mantendrá la Consejería de la Juventud porque ahora no hay dependencia encargada. Lo preocupante es que, con esta restructuración, se pierde una instancia que, hace doce años, fue decisiva para avanzar en la implementación de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, conocida como Ley de Cero a Siempre.



En esa ley se creó la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, y se encargó a la Presidencia de coordinarla, lo cual significaba que los sectores responsables de garantizar la atención integral a los menores de seis años en salud, nutrición, educación, cultura, deporte y asuntos vitales como saneamiento básico, registro civil, protección y sistemas de seguimiento se reunían, nada menos que en la presidencia, y establecían metas concretas, con datos poblacionales compartidos.

Aquella Comisión Intersectorial, a la que concurrían viceministros y subdirectores de ICBF o Planeación, perdió protagonismo en la administración Duque, y quizás lo que encontró este nuevo gobierno fue una entidad sin visibilidad y sin el liderazgo con el que había surgido cuando su foco era la primera infancia y su desafío era lograr cobertura plena, sin esa atomización que suele darse cuando cada ministerio trabaja aisladamente.



En gran medida, las coberturas de atención, que al final de 2022 llegarán a dos millones de menores de seis años (la mitad de la población de primera infancia), se deben al trabajo articulado que realizó la comisión, especialmente al comienzo de su ejercicio. Sin embargo, la otra mitad de niños y niñas de primera infancia, es decir, dos millones, siguen sin atender, y como sabemos, cada día sin intervención pasa una cuenta de cobro.

¿Bastará con trasladar las labores de la Consejería al tercer piso de la sede nacional de ICBF, en donde funciona el Sistema Nacional de Bienestar? ¿Se puede sostener la política de primera infancia desde un instituto con un rango menor que el de los ministerios? ¿Qué mensaje se da al trabajo intersectorial con ese “traslado”? ¿Qué autoridades coordinarán un sistema en el que participan tantos ministerios y que llega a cada territorio, donde los bebés no dan espera?

Los costos de este “ahorro”, que le quita gobernanza y seguimiento a la inversión en el mayor tesoro de este país, pueden pasar una cuenta de cobro impagable.

YOLANDA REYES

