6402: ¿quién dio la orden?

Cada vez que yo voy por un pueblo y veo un retén militar me da miedo, dijo la hermana de un joven asesinado, en la audiencia por el caso de los mal llamados ‘falsos positivos’.

Su frase, que no suena extraña en Colombia, cobra dimensiones de horror al escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas y de los militares convocados por la JEP: un joven con dolor de muela que fue reportado por alguien conocido para que oficiales del Ejército lo “dieran de baja” en el camino a la dentistería. Un paciente psiquiátrico al que le dieron un tiro en el parietal y cinco en el pecho, según relata su hermano. Un campesino que se duele de haber sido rotulado, junto con tantos campesinos del Catatumbo, como bandolero. Cuando bandoleamos, es con la pica y el azadón, reclama en esa ceremonia en la que duelen los muertos, pero también la memoria, que es lo que nos queda cuando perdemos a nuestros seres queridos.



La manera como recordamos es una construcción social y política, señala María Emma Wills Obregón, la autora del libro 'Memorias para la Paz o Memorias para la guerra', y, por eso, recoger tantas voces no escuchadas debería ser un imperativo ciudadano ético y político, especialmente en estos días de decisiones electorales. Aunque han pasado ya catorce años, es sobrecogedor oír los testimonios de los militares involucrados en esos asesinatos entre 2007 y 2008 y ver a las víctimas presentes en la audiencia con el número 6402 en sus camisetas, que corresponde al de las personas asesinadas por el Ejército para mostrar indicadores de gestión. ¿Recuerdan las noticias triunfales en los medios de comunicación sobre Seguridad Democrática, informantes, recompensas y “bajas en combate”?



‘¿Quién dio la orden?’, se lee también en las camisetas de las víctimas, y aunque los comandantes de las operaciones en el Catatumbo asumen su responsabilidad, expresan arrepentimiento frente a las víctimas y les piden perdón, especialmente por no haber denunciado o supervisado las prácticas de sus subalternos, o por haber falseado la documentación y haber llenado cuadros y protocolos para cumplir formalidades burocráticas relacionadas con la estigmatización y la muerte de inocentes, hay algo que no encaja en ese discurso de contrición individual. “Me arrepiento de todo corazón”, “pido perdón a Dios” y frases así se repiten en las declaraciones de los comparecientes, y si bien hay alusiones a la organización piramidal propia de las jerarquías militares y a la presión por resultados que pudo influir en sus actos, parece haber un libreto de fondo que exonera a la institucionalidad militar y deja sin tocar al poder político.



¿Quién dio la orden, entonces, o qué se entiende aquí por una orden? Más allá de estas versiones ante la JEP, es necesario examinar los mandatos (explícitos e implícitos) y los diseños institucionales que llevaron a los militares a planear asesinatos de jóvenes vulnerables o a mirar para otro lado mientras sucedían. Esas órdenes sutiles, que no se dicen en voz alta y que están enmarcadas en políticas de gobierno, son parte de lo que aún no hemos oído y conllevan una responsabilidad política, pues resulta evidente que los ‘falsos positivos’ fueron la respuesta a una política de gobierno, como también lo es que, mientras mayor sea el grado de poder, mayor es el grado de responsabilidad.



Si, como afirmó el presidente Duque, no hay que generalizar sino individualizar, estamos hablando de unos años específicos. ¿Quiénes eran el presidente y los ministros de Defensa y los comandantes del Ejército y las autoridades locales, y quiénes decidieron mirar para otro lado? Los nombres están grabados en la historia, en los archivos de los medios y en la memoria colectiva.



YOLANDA REYES



