Colombia diversa, vital... y ‘neutral’

“Salsa, muralistas y escritores: Colombia tiñe de carnaval la Feria del Libro de Madrid”, leo en la revista española ‘Libertad Digital’, y no sé si sonrojarme o bailar con la seguidilla de clichés de sabor local para exportación. “La delegación está integrada por cineastas, bailarines, muralistas y, por supuesto, escritores”, sigo leyendo, y ese “por supuesto, escritores” me suena a explicación no pedida. Quizás el redactor consideró indispensable agregarla al ver una lista en la que los escritores parecen ser minoría.

Con algunas afortunadas excepciones como la de Darío Jaramillo Agudelo, quien dará la charla inaugural sobre literatura colombiana, la lista de autores parecía un secreto de Estado, y no era fácil saber si algún comité técnico había hecho la curaduría. En el Ministerio de Cultura, la Cámara Colombiana del Libro, las editoriales y las organizaciones relacionadas con el sector, nadie parecía haber tenido injerencia, y la pregunta por los criterios para invertir los escasos recursos públicos destinados a la cadena del libro, en tiempos tan difíciles, sonaba impertinente, como si el reconocimiento al trabajo de los autores y la circulación de libros en España no fuera un asunto vital para los que trabajan en el campo de la escritura.



‘Si no lo invitaron, tenga la dignidad de no preguntar’ ha sido una máxima que ha favorecido esas selecciones sin criterios explícitos, tan frecuentes en las delegaciones oficiales para las ferias del libro, y aunque sabemos que una lista es siempre una selección de la que quedan nombres por fuera, es un derecho, y también un deber, conocer los criterios para invertir los dineros públicos, así como lo preguntan quienes participan en una licitación o en cualquier concurso de méritos organizado por el Gobierno.



Al leer las declaraciones del embajador Luis Guillermo Plata en el desayuno que organizó para presentar la propuesta de la feria, todo parece más claro, y más preocupante: “Uno no quisiera que una feria literaria se convirtiera en una feria política. Ni para un lado ni para el otro. A mí me gusta García Márquez porque me gusta, no porque sea de izquierda o de derechas, o me gusta Neruda porque me gusta lo que me transmite, sin preguntarme por su ideología. Se ha tratado de tener cosas muy neutras, donde prime el lado literario de la obra” (sic).



“Cosas muy neutras, donde prime el lado literario” (sic), dice el embajador de un gobierno que ha silenciado y ha desoído, y no se ha pronunciado sobre los abusos ocurridos y documentados durante los paros de 2021. ¿Por “cosas neutras” quiere decir autores y obras? Frente a una audiencia interesada en la programación cultural del país, el embajador expuso ideas esquemáticas sobre la aparente separación entre literatura y política, y confundió la posición explícita de cada escritor con esa interpretación del mundo y de la sociedad que se hace pública “en el lenguaje” y que es la esencia de la cultura escrita.



Precisamente, trabajar con la lengua para dejar la huella de una conciencia humana y conversar con otras conciencias, presentes de muchas formas en los símbolos y en los objetos de la cultura escrita, que circulan en un tiempo y en un lugar, es la razón de estos intercambios, y es un hecho político. En contravía de esa diversidad de eslogan que recurre al supuesto exotismo de América para entretener y eludir la enorme complejidad de nuestros desafíos culturales y sociales, Colombia es hoy un campo simbólico rico en diversidad y también en conflictos y tensiones que, por fortuna, están en los libros.



Y los libros se leen sin permiso. Y a pesar de los salvoconductos y las barreras oficiales viajan solos. O eso esperamos.



YOLANDA REYES



