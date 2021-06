Un sueño de país

No existe un grupo poblacional más vulnerable y al que más se le vulneren sus derechos que los niños. La violencia que han sufrido ha sido durante décadas, en medio de la indolencia, la indiferencia y el silencio.

Lograr unir a la mayoría de sectores de nuestra sociedad alrededor de una causa maravillosa y que tiene como fin el gran sueño de mi mamá, Gilma Jiménez (q. e. p. d.), de lejos es lo más importante que tiene la aprobación de la prisión perpetua para violadores y asesinos de menores de edad. Eso lo hizo ella, la defensora de los niños. Siempre dijo: “Un país que se precie de civilizado y moralmente correcto debe convertir a sus niños en su máximo capital social y humano”, y con este logro estamos refrendando esa idea.



El trabajo de mi mamá fue tan grande que después de ocho años de su muerte sigue inspirando a millones de colombianos. La generosidad con su memoria nos conmueve, con mi hermana y mi familia sentimos mucho agradecimiento por tantos mensajes de solidaridad y cariño durante todos estos años.



A los promotores de la prisión perpetua nos han calificado durante años de populistas punitivos. Opino que es una descalificación injusta. Es una realidad que la legislación que tenemos hoy no ha sido suficiente para proteger a los niños y que como sociedad no hemos podido garantizar el respeto de sus derechos. Con solo salvarle la vida a un niño colombiano de ser violado o asesinado, la aprobación de la prisión perpetua habrá valido la pena.



La ley Gilma Jiménez es un homenaje a los niños víctimas de vulneración de todo tipo de derechos y, adicionalmente, es un mecanismo de protección real, porque marcará el inicio de un verdadero compromiso de todos en su cuidado, para que no vuelvan a ser víctimas de tantas atrocidades y por fin sean los más privilegiados de nuestra sociedad.



Sabemos que la prisión perpetua no es la única medida que resolverá la violencia contra los niños. Se nos vienen muchas más reformas y propuestas. Es necesario trabajar sin vacilaciones para reducir el número de embarazos no deseados. Debemos lograr un mayor compromiso de las autoridades y de los padres y madres, quienes son los primeros responsables de su cuidado. Debemos desmontar la cultura machista que prevalece como modelo de crianza en algunos hogares colombianos. Pero mientras cumplimos todos esos sueños, debemos garantizar que nadie podrá salir de la cárcel si asesina o viola a un niño. No se lo vamos a perdonar.



La aprobación de la prisión perpetua ha sido un verdadero esfuerzo de país. Al respaldo masivo de millones de colombianos que firmaron el referendo se sumó el apoyo decidido de diferentes actores y partidos políticos. Gracias a los actuales congresistas con los que he compartido largas jornadas durante los debates de aprobación de la reforma constitucional y luego de la reglamentación. Gracias a quienes recogieron firmas en 2008 y en 2017. Gracias al presidente Iván Duque, que cumplió a cabalidad su promesa de campaña. Durante su mandato, además de la prisión perpetua, el Gobierno ha respaldado importantes iniciativas orientadas a la protección de los niños. Si no lo hace el presente, estoy segura de que la historia le reconocerá todos estos esfuerzos.



Se vale soñar. Soñar con generaciones de colombianos que crezcan en entornos protectores y amorosos. Esa definitivamente será la clave que resolverá la mayoría de nuestros problemas. Porque cuando un niño es víctima de violencia sexual, los daños son irreparables, para toda la vida, y cuando un niño es asesinado perdemos una parte de nuestro país que no podremos recuperar jamás.



YOHANA JIMÉNEZ

Defensora de los niños