Un acuerdo para la salud

No se puede afirmar que el sistema de atención en salud de los colombianos esté pasando por un momento crítico, de esos que requieren una transformación significativa, algo así como comenzar de cero. No hay duda de que hay logros significativos en materia de universalidad, de equidad e incluso de servicio, que no se pueden desconocer. No obstante, tampoco se puede afirmar que lo que hoy existe es satisfactorio y que no hay problemas de fondo que requieren acciones rápidas.

Un factor relevante es el reto fiscal que hoy se enfrenta. No podemos desconocer que ante el crecimiento y envejecimiento poblacional y la innovación tecnológica se requerirán ajustes y, además de eso, necesitaremos acciones concretas de promoción y prevención.



Se trata de una meta ambiciosa en función de su sostenibilidad, por el esfuerzo fiscal que implica, pero que llevaría sin duda alguna a dar un inmenso paso en la generación de equidad. No enfrentar este reto necesariamente genera una encrucijada y pone en riesgo, incluso, lo hasta ahora alcanzado.

Estamos trabajando para encontrar consensos, reconocer nuestro sistema, con la mejor disposición para aportar y poner por encima de los individualismos lo mejor de todos. FACEBOOK

TWITTER

Ante esta coyuntura, los distintos actores del sistema nos hemos puesto en la tarea de generar un proceso de diálogo y concertación que parta por identificar con claridad los problemas que hoy enfrenta el sistema y formule de manera unificada propuestas sobre el camino que se debe seguir. Hospitales y clínicas, EPS, asociaciones médico-científicas y de talento humano en salud, organizaciones de pacientes, gestores farmacéuticos, academia y la industria farmacéutica y de dispositivos y de gases medicinales empezamos a reunirnos convencidos de que las soluciones que se requieren no son solo de uno de nosotros, sino producto de un trabajo colectivo que asume como principio que cada uno debe aportar y no solo buscar que haya respuesta a sus propios problemas.



El momento es ahora porque la situación del sistema así lo requiere. El espacio fiscal es cada vez más reducido. No hacer nada es tan negativo como plantear una reforma que inicie desde cero y desconozca el terreno avanzado. También es ahora por el hecho de que estamos ante un debate electoral que nunca como ahora tiene a la salud como protagonista, por la lógica razón del impacto que tiene en la calidad de vida de todos los ciudadanos y el contexto que estamos viviendo. Se requiere que este debate cuente con una lectura certera y unos criterios sólidos que respondan a una realidad contundente: el próximo gobierno no podrá ser pasivo frente a los retos del sistema de salud.



De las primeras conversaciones del sector ya se identifica que lo que haya que hacerse requiere de una visión de largo plazo. También, que la sostenibilidad, si bien es esencial, requiere ser complementada con eficiencia en el uso de los recursos, autocuidado y cada vez más transparencia en el sector. Hoy estamos en un momento realmente especial, logramos juntarnos previamente a un momento electoral clave para el país. Estamos trabajando para encontrar consensos, reconocer nuestro sistema, con la mejor disposición para aportar y poner por encima de los individualismos lo mejor de todos.

YANETH GIHA

Presidenta de Afidro