Momento de foco y acción

Todos los esfuerzos realizados en Colombia para enfrentar la pandemia pasan a tener el mayor de los sentidos en el momento en que se avecine su final, el cual solo ocurrirá con certeza cuando haya acceso a la vacuna y a toda la generación nueva de medicamentos para el covid-19 que están en camino. Ahora bien, el hecho trascendental es que ese momento comienza a perfilarse y es entonces necesario que como nación tomemos las decisiones que se requieren para que podamos, lo más temprano posible, ponerle fin a una situación que a nivel económico y social no da espera.

Vemos hoy a todos los países del mundo en esa cruzada. La industria de investigación y desarrollo está trabajando a toda marcha, con rigurosidad y de forma articulada globalmente, como nunca antes, para encontrar soluciones frente a esta pandemia. Vemos hoy a organizaciones multilaterales ser activas en este contexto. Muchas voces, muchos esfuerzos. Y, precisamente por ello, hay tanta información que podemos perdernos en las discusiones y debates globales y nacionales. Por eso, hoy más que nunca necesitamos foco y acción. Acción inmediata.



El paso obligado es contar con un marco regulatorio que le permita al Gobierno evaluar y conceder autorizaciones y registros para vacunas y nuevas moléculas y tratamientos de manera expedita. Estos marcos, llamados de emergencia, existen en muchos lugares del mundo. Las agencias regulatorias de países desarrollados tienen mecanismos para aprobar de manera expedita el uso de medicamentos o vacunas, en contextos como el que vivimos actualmente. De ahí la importancia de que Colombia no se quede atrás. Hoy más que nunca es fundamental crear ese marco, a través de un decreto ordinario, y que se logre la evaluación y aprobación de vacunas y medicamentos en un tiempo no mayor que 15 días hábiles, acorde con el estándar internacional. Ese mismo marco debería incluir el reconocimiento, por parte del Invima, de las autorizaciones de uso de emergencia y aprobaciones de países de referencia de la Organización Mundial de la Salud. En un momento como el actual serán esenciales el trabajo articulado entre las agencias de referencia del mundo y la confianza y reconocimiento del trabajo de unas y otras.



Una vez realizado este paso, es importante considerar otro de los temas, que han estado en la discusión nacional, frente a la imposibilidad de que el país adquiera vacunas que se encuentren en fase experimental. Y sí, la ley estatutaria le impide al Gobierno pagar, con recursos públicos asignados a la salud, entre otros, medicamentos en fase experimental. Sin embargo, el Gobierno puede avanzar en las negociaciones, para que en el momento en que se obtenga el registro sanitario en una oficina regulatoria de referencia de la OMS y se cuente con información sobre su seguridad y eficacia, el Gobierno Nacional pueda adquirir la vacuna. Por supuesto, una farmacovigilancia robusta, más que nunca, será una herramienta fundamental en esta coyuntura y con la cual todos debemos comprometernos.



Una última consideración tiene que ver con un tema de gran importancia y que ha sido abordado en las últimas semanas: la posibilidad de la producción nacional de las vacunas.



Como colombiana, estoy convencida de la importancia que tiene que el país cuente con capacidades no solo de producción, sino, ojalá, de investigación más avanzada en los campos de la salud. Es evidente que tenemos un camino recorrido en la medida que contamos con grupos de investigación de talla internacional y capacidades que se han ido construyendo con el paso del tiempo. Tenemos una industria nacional sólida y con posibilidades de crecimiento. Pero este es un trayecto que requiere de tiempo, por lo cual es necesario volver al mensaje de la importancia de tener foco. Es clave que se defina el objetivo de este momento histórico para el país. Y este momento requiere mucho esfuerzo para lograr un acceso temprano a vacunas y tratamientos. También nos deja lecciones enormes de planes que debemos trabajar para que podamos crear capacidades más robustas en investigación y producción.



Todos estamos de acuerdo con que la pandemia hay que superarla en el menor tiempo posible, entonces lo que es esencial es que el foco de todos, encabezados por el Gobierno Nacional, se centre en establecer las estrategias y generar las condiciones regulatorias que le permitan al país adquirir la vacuna y los tratamientos contra el covid-19. El momento es ahora. Foco y acción. Esa es la clave.



Yaneth Giha

Presidenta de Afidro