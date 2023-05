Ciberseguridad y estándares en el cuidado

Son muchos los casos, tanto del sector público como de las grandes empresas en Colombia, que se han visto envueltas en situaciones de vulnerabilidad frente a la información que manejan y que ha sido secuestrada por el cibercrimen.



Según datos revelados por un informe de seguridad de IBM, Colombia es el segundo país de América Latina que más ciberataques tuvo en 2022. EPM, Sanitas, la Fiscalía General de la Nación, el Dane, el Ejército Nacional y hasta la Aerocivil, solo por mencionar a algunas organizaciones, fueron víctimas de esos ciberataques. De hecho, Sanitas vio afectada la continuidad de los servicios a sus cerca de cinco millones de usuarios en este penoso episodio que los llevó a volver al papel y lápiz, poniendo en riesgo una operación de la cual depende la salud y el cuidado de millones de colombianos que son usuarios de sus tantos servicios, vulnerando su derecho a la salud.

Cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones es cuando entendemos la importancia que tienen los sistemas y estándares de seguridad de la información en la Web, un lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo dejando huella así como grandes datos e información, que puede, eventualmente, ser utilizada por un ciberdelincuente para su beneficio y nuestro perjuicio.

Así que lo que pasa con las empresas más grandes en el país es solo una muestra de que no estamos cubiertos y que estas vulnerabilidades se pueden volcar no solo a nivel estatal y empresarial, sino también a nivel personal porque la información que entregamos también puede ser vulnerada si las empresas en las que confiamos no tienen los estándares correctos para hacerlo.

El Gobierno jugará un papel esencial los próximos cuatro años en su tarea de elevar los estándares

TWITTER

Tal vez uno de los temas de los que no se ha hablado mucho es que la protección y los estándares para cuidar la información se ha hecho de manera privada y voluntaria, centrando sus esfuerzos en los que son conscientes del daño que puede causar y no de todos los ciudadanos, los cuales estamos constantemente expuestos al robo y vulneración de nuestra información. El Gobierno jugará un papel esencial los próximos cuatro años en su tarea de elevar los estándares y generar una regulación que exija las metodologías, actividades y reportes adecuados a todos los que participamos e interactuamos con la Web para asegurar que nos cuidemos entre todos y que este tipo de circunstancias se eviten, conozcan y mitiguen con una mayor fuerza en Colombia, esencialmente.

Hay que rescatar algunas recomendaciones hechas por Felipe Gómez de Fluid attacks, empresa afiliada al gremio y experta en Hacking digital, para que en el país iniciemos un proceso de real proyección a los datos y al cibercrimen.

Como primera medida, el Estado es quien debe regular, si esperamos una autorregulación por parte de quienes construyen la tecnología no lograremos impactar en la protección de los usuarios. En segundo lugar, legislar sobre la remediación de vulnerabilidades o publicación de estas por parte de las empresas desarrolladoras de tecnología. En tercer lugar, probar continuamente la seguridad de la tecnología, y no periódicamente, para una pronta remediación de sus vulnerabilidades. Las pruebas de seguridad deben ser continuas y aplicarse desde las etapas más tempranas del desarrollo de la tecnología, antes de ser puesta al servicio de los usuarios. Y, por último, añadir la ciberseguridad como punto clave en las juntas directivas: un tema que debe tratarse a nivel organizacional, no solo desde el sector de la tecnología de la información.

Nunca la información y la seguridad de los datos había sido un tema tan relevante. De acuerdo con la OEA, la mayoría de los países no tiene recursos ante delitos cibernéticos. No solo necesitamos crear conciencia sino generar los estándares y marcos correctos para proteger entre todos a los más débiles. Acá la labor del Estado es crucial para poder lograrlo.

XIMENA DUQUE

​*Presidente ejecutiva de Fedesoft(Lea todas las columnas de Ximena Duque en EL TIEMPO, aquí)