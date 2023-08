Venga que sí es pa’ eso

“Las conversaciones difíciles son como puentes, se cruzan y nos llevan a nuevos lugares y oportunidades, pero requieren valentía para dar el primer paso”, dice David Russell. Esta es una conversación difícil. Crucemos juntos entonces el puente de la conversación sobre acoso sexual en el puesto de trabajo, con valentía y claridad. Querido lector, venga que sí es para hablar del acoso sexual en Colombia.



Hemos visto con mucho cansancio y desilusión cómo las conversaciones asociadas a la violencia de género pierden fuerza en la práctica. Se está convirtiendo en un tema políticamente correcto, pero con convicción borrosa. La timidez y la mediocridad de las cifras lo dicen. Debemos interiorizar que la violencia de género, incluido el acoso sexual en el puesto de trabajo, condena una sociedad al subdesarrollo, la vuelve inequitativa, hostil para los más vulnerables y, lo más triste, se pierde de liderazgos diversos, brillantes, seguros y libres que aportarían de manera positiva a cualquier colectivo.

Entendamos juntos qué es acoso sexual en el puesto de trabajo. Nuestra cultura, el ejemplo de nuestros mayores y la ignorancia sobre este tema nos llevan a normalizar conductas que constituyen acoso sexual. Como dice mi amiga y colega de Women in Connection Cristina Vélez: “La mayor brecha que enfrentamos en las discusiones sobre equidad es entre una serie de normas nuevas y la educación que recibieron y siguen recibiendo hombres y mujeres”. El acoso sexual en el puesto de trabajo es una forma de comportamiento no deseado de naturaleza sexual que ocurre en el entorno laboral. Este tipo de acoso puede manifestarse de diferentes maneras, y es importante señalar que no tiene que ser necesariamente físico, también puede ser verbal o gestual.

Algunas formas comunes de acoso sexual en la oficina incluyen: 1. Comentarios o chistes inapropiados de naturaleza sexual. 2. Insinuaciones sexuales no deseadas. 3. Proposiciones sexuales o solicitudes de favores sexuales a cambio de beneficios laborales. 4. Contacto físico no deseado, como toques o abrazos inapropiados. 5. Enviar mensajes, correos electrónicos o imágenes sexuales no solicitados. 6. Crear un ambiente de trabajo hostil y ofensivo basado en la sexualidad de un empleado o empleada. 7. Utilizar el poder o la jerarquía para presionar a un subordinado o subordinada para que participe en actividades sexuales. Si lee con atención, y corazón, llegará a la triste y seguramente penosa conclusión de que ha experimentado, de manera directa o indirecta, acoso sexual en el puesto de trabajo casi con plena seguridad, o, más triste aún, ha participado en conductas que se consideran acoso sexual en el puesto de trabajo. En Colombia, constituye delito si hay jerarquía y subordinación de por medio. También constituye justa causa de terminación de contrato laboral, con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que incluye una frase potente: el acoso sexual en el puesto de trabajo es un “flagelo silencioso” y “uno de los problemas de discriminación de género como una forma

específica de violencia contra las mujeres, cuyas visibilización, erradicación y reparación les corresponde asumir a todas las sociedades que se precien de justas”.

Sin embargo, lo más grave del fenómeno del acoso sexual en Colombia es la falta de agencia para tramitarlo. Quien lo perpetra se sienta en la amplia comodidad y permisividad de nuestra cultura y quien lo recibe se enfrenta a una sociedad que revictimiza, juzga, concluye sin mucho esfuerzo que seguramente es “una bobada”, “lo merece”, “se lo buscó”. Entre el acoso sexual en el puesto de trabajo y la denuncia hay un universo de mujeres y hombres que silenciosamente renuncian a sus carreras, permanecen en la situación de acoso, ven deteriorar su salud mental y seguirán sus vidas con unas consecuencias de las que nosotros, como sociedad, no fuimos capaces de encargarnos.

“Siempre es el momento correcto para hacer lo correcto”, nos recuerda Martin Luther King Jr. Y lo correcto es hablar, proteger, denunciar. Lo correcto es ser la voz de quienes lo han sufrido, con contundencia. Lo correcto es condenar el acoso sobre todo cuando conocemos, y queremos, al acosador. Lo correcto es educar niños en una cultura segura y libre de acoso. Lo correcto, siempre, es actuar en coherencia con una conversación difícil sin importar el costo personal.

JULIANA VELÁSQUEZ

Miembro de Women In Connection

