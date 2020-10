Urgente se necesita…

Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.

Este período que estamos viviendo, que podríamos caracterizarlo como una revolución mundial de conciencia, nos debe estar dejando muchos aprendizajes tanto personales como en cada empresa, en cada región, en cada país.



Hemos estado participando en muchas conferencias virtuales, cursos, charlas, paneles, en fin; si hay algo que ha caracterizado esta cuarentena, es poder participar en muchos más eventos que, si hubiéramos tenido que movilizarnos, no hubiera sido posible.



La cantidad de información que nos ha llegado, con muchos diagnósticos, indicadores, como el del mayor desempleo de dos dígitos visto en décadas, el decrecimiento de las economías mundiales; cifras y cifras con muy buenos estudios, pero todavía con mucha incertidumbre sobre todos los impactos tanto negativos como positivos que vendrán.



Se evidencia aún más que indicadores como el PIB (producto interno bruto) o GDP en inglés (Gross Domestic Product), si bien son una base de diagnóstico del crecimiento de ingresos de un país e inversión en diferentes sectores, realmente no miden el bienestar, ni la calidad de vida, ni la calidad de bienes y servicios producidos, ni el impacto ambiental, ni la calidad de educación ni de servicios de salud, ni los factores que contribuyen a la felicidad de su población.



El primer país en anunciar el cambio en la forma de medir su desarrollo fue Nueva Zelanda, cuando su primera ministra, Jacinta Ardern, considerada como un ejemplo de liderazgo y humanidad, manifestó en el Foro Económico Mundial en Davos 2019: “Nadie quiere vivir en un país donde, a pesar de un fuerte crecimiento económico, hay familias sin hogar, el medioambiente se degrada con rapidez, las personas con problemas de salud mental no reciben el trato que necesitan y hay indigentes en las calles”. Propone una herramienta denominada “marco de estándares de vida” que, basada en todo ese análisis, llevará a elaborar el “presupuesto de bienestar”.



No solo los países deben mirar su desarrollo de una manera más integral, sino también nosotros como empresarios debemos generar riqueza y desarrollo, con un capitalismo consciente, con negocios conscientes, con liderazgo consciente.



Que satisfacción más grande sentimos cuando desarrollamos nuestras ideas de negocio libremente, generando bienestar y desarrollo para todas los que nos rodean, transformando vidas, con equidad e inclusión, y reconociendo la capacidad que tenemos como seres humanos de cuidarnos unos a otros e impactar de manera positiva muchas vidas.

Como lo dicen John Mackey y Raj Sisodia en su libro Capitalismo consciente: “El capitalismo consciente no consiste en ser virtuoso o en obtener beneficios porque se hace bien, sino es una forma de pensamiento empresarial más consciente de su propósito superior, de su impacto en el planeta y de las relaciones que tiene con todos sus implicados y partes integrantes. Refleja una consciencia más profunda sobre por qué existen las empresas y cómo pueden crear valor”.



Una empresa o negocio consciente es aquel en el que en cada proyecto por desarrollar, en la forma de hacer publicidad y mercadeo de sus productos, en cada negociación con proveedores de bienes y servicios, analiza con conciencia, cuidadosamente, los impactos y el ejemplo de valores que está creando en la sociedad con sus acciones. Y, por supuesto, es el lugar donde la gente trabaja feliz y crea resultados asombrosos juntos, porque se promueve la felicidad, el respeto, la solidaridad, la inclusión y la equidad.



Uno de los deportes que más me gusta hacer es remar, y, definitivamente, la manera más rápida de avanzar es cuando todos remamos al mismo ritmo, en la misma dirección y sacando lo mejor de todos, respetando las características de cada uno. Inclusive cuando logramos fluir bien podemos ayudar a otros que puedan estar en problemas para avanzar.



Creo que se necesita con urgencia remar fuerte y coordinados, con negocios conscientes y líderes dando ejemplo de amor y cuidado, en cada acción que hagamos. ¡Y líderes somos todos!

COLUMNA ESCRITA POR MARÍA VICTORIA RIAÑO



CEO/Founder de BeWO, leadership for a Better World, Be a leader WOW, Woman Equality. Expresidenta de Equion Energía, miembro de la junta directiva de Women In Connection, Seguros Bolívar, PEI y Fundación Juanfe.