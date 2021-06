Unidad en la diversidad

Women in Connection es un grupo de mujeres líderes que trabajan por la equidad de género, el empoderamiento de la mujer y el bienestar económico y social del país.



Cada vez cobra más fuerza la justa, fundamental, necesaria y urgente transformación social y cultural hacia la mayor equidad e inclusión de diversos tipos, y muy particularmente la equidad para la mujer en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y hoy más que nunca debemos acompañar la causa de la equidad, pero no con apuestas ideológicas, partidistas y en algunos casos hasta fundamentalistas, no, sino como una urgencia ética y técnica de nuestro tiempo.

Por eso quiero referirme en esta tribuna al importante proyecto de ley que avanza en el Congreso de Colombia, para ampliar la licencia de paternidad a 8 semanas, con el ánimo de corresponsabilizar también a los padres en el cuidado, atención y formación de los niños en las primeras etapas después de su nacimiento. Como toda normatividad, puede estar perfectamente redactada y diseñada, pero se pone a prueba cuando se aplica en el marco de la cultura y las costumbres de las personas; y tiene un efecto bidireccional: la ley se aplica en la cultura determinada, pero la cultura se impacta también de los mensajes de la ley y del Estado, por eso no tengo ninguna duda del impacto transformador de una ley como esta en la cultura de los colombianos, mejorando las condiciones de los recién nacidos en las primeras semanas de su vida, equilibrando las cargas laborales y familiares entre hombres y mujeres, y construyendo una sociedad más incluyente, dialogante y corresponsable por encima de los roles que tradicionalmente se han asumido por madres y padres en nuestra realidad, y muy especialmente bajo la actual coyuntura fiscal, económica y social.



Por esta razón, desde plataformas como Women in Connection-WIC, a cuyo grupo de hombres aliados y comprometidos me enorgullece pertenecer, se han venido aportando, en el marco de diálogos generativos y propositivos, una serie de argumentos técnicos y adaptativos sobre la conveniencia de esta iniciativa para nuestro país:



· La importancia del proyecto desde el punto de vista de la equidad en la demanda y oferta laboral y las condiciones de asimetría a la que están expuestas especialmente las mujeres.



· Los costos fiscales y privados de la iniciativa y sus implicaciones directas con las condiciones de formalidad o informalidad en la creación de empleos y ocupaciones, particularmente en esta coyuntura de pandemia, y sus impactos en los indicadores de competitividad micro y macro.



· Las consideraciones y alternativas específicas que hagan viable no solamente los alcances del proyecto desde el punto de vista fiscal o político, sino especialmente la necesidad de un ejercicio de difusión, incentivos y compromisos que permitan



un impacto verdadero en la cultura y un compromiso auténtico especialmente de los hombres de asumir la responsabilidad compartida de la crianza y cuidado de los hijos.



Con estas reflexiones y aportes seguimos intentando, de la manera más bienintencionada y entusiasta, proponer y construir cambios positivos para nuestra sociedad. Como lo he dicho antes, si trabajar con convicción y pasión en este tipo de iniciativas de una cultura auténtica de equidad supone ser feminista, pues soy un orgulloso feminista. Tengo la suerte de haber crecido en una familia que, bajo otra realidad y sin mayores incentivos de la ley, siempre vivió con naturalidad el equilibrio, colaboración, complementariedad y corresponsabilidad de mamá y papá en la vida diaria, en el trabajo, en la formación de los hijos, en los roles y actividades del hogar, logrando un proyecto de vida y de familia de unidad en medio de la diversidad, esa diversidad natural que quiero que mis hijos reconozcan, aprendan y vivan, no solo como bonitas intenciones retóricas, sino con comportamientos, actitudes y decisiones de todos los días, para consolidar en el mediano y largo plazo esa urgente habilidad social que tanto necesitamos los colombianos, en palabras del gran Mahatma Gandhi: “Nuestra habilidad para encontrar unidad en la diversidad será la belleza y la prueba de nuestra civilización”.



Víctor Hugo Malagón Basto

Empresario, académico, presidente del Foro de Presidentes y hombre aliado de WIC.