Una forma sencilla para hacer que la equidad sea un tema de todos

“No habrás vivido hasta que hayas hecho algo por alguien que nunca podrá pagarte”: John Bunyan. Encontré hace unos días esta frase y me quedó dando vueltas en la mente, porque a veces proactivamente buscamos cómo ayudar en temas significativos y las oportunidades las tenemos más cerca de lo imaginado y se nos pueden pasar solo por no saber cómo hacerlo.



(También le puede interesar: Resignificación del balance vida-trabajo)

Hoy quiero invitarte a una oportunidad de ayuda al alcance de la mano que puede hacer un cambio fundamental en el mundo. ¡Sí, así como lo lees! Un cambio de grandes proporciones y es el reto de hacer que la equidad sea un tema constante y de todos.

Te propongo una forma que he aprendido en mi entorno de trabajo, la invitación que te hago es a ser un aliado por la equidad. Empiezo por definirte que un aliado es alguien que promueve y fomenta de manera activa la equidad, creando así entornos seguros y positivos para todos. Pero ¿y esto cómo se hace?

Hablando: sé muy vocal combatiendo sesgos conscientes e inconscientes para fomentar la equidad en ti y en los demás.

Aprendiendo: consultando los recursos disponibles en los diferentes medios para tener mayor formación, leyendo, escuchando, aclarando y exponiendo tus dudas sin temor.

Participando: encontrando espacios en los que tú puedas ser un gestor del cambio. Y no tienes que ir muy lejos, la oportunidad está todos los días en tu entorno más inmediato de familia, de amigos y de trabajo.

Y en el día a día como actúas. Puedes estar junto personas que estén viviendo situaciones de inequidad. Estar junto es escuchar auténticamente lo que esta persona siente y acompañarla para vencer sus temores. Invitarla a participar en esa convocatoria para un nuevo rol por ejemplo dándole toda la fuerza para que dé el primer paso.

O estar al frente, que no es más que ser quien acompaña a una persona para evitar que sufra daños o señalar una situación de inequidad presente. Por ejemplo, en tu trabajo puedes expresar que esa forma que estás observando no es adecuada, o mostrar situaciones de inequidad abiertamente para invitar a los otros a reflexionar y actuar diferente.

También puede estar detrás respaldando a alguien y brindarle apoyo.

A veces escuchas frases como “ahora todas las mujeres tienen ventajas por encima de otros por este tema de la equidad”; pues ahí tienes una oportunidad maravillosa para levantar tu voz y explicar que, aunque las cosas están cambiando, aún hay mucho por hacer; puedes dar ejemplos de la inequidad presente y aprovechar para compartir tus experiencias y conocimientos, por pocos que crean que sean.

Solo este principio de actuación cambia el mundo para muchas mujeres o poblaciones en situación de inequidad, cambia el entorno, puede crear un mundo mejor y no tiene precio. Te invito a hacer algo por alguien que nunca podrá pagarte, pero que le impactará de manera significativa. Sé un auténtico aliado por la equidad.

Y como corolario quiero compartirte que hace poco el feminicidio sucedió más cerca de mí de lo que podría esperar. Es algo que pasa, todos los días, cerca de nosotros y puede que no lo veamos. He reflexionado mucho y ha reforzado mi auténtico deseo de actuar y de levantar la voz. No es un mundo justo para todos, necesitamos hacer más.

In memoriam de Julieta Hernández Martínez, Miss Jujuba.

LUCÍA AMAYA

Miembro de Women In Connection

(Lea todas las columnas de Women In Connection en EL TIEMPO, aquí)