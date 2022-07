Un campo conectado trae bienestar

El agro colombiano ha tenido un despertar en las últimas dos décadas; sin embargo, es aún incipiente, pues si lo medimos en cifras agrícolas y agroindustriales, hoy tenemos 9 mil millones de dólares en exportaciones, mientras que Perú alcanza los 20.000 millones de dólares con menores condiciones. Estas cifras hacen evidente la diferencia de conectividad que existe en Colombia, comparada con la del vecino país. Perú, aún con menores extensiones de tierra, cuenta con infraestructura vial, sistemas de riego con alta tecnología y cultivos eficientes. Por esta razón, a pesar de tener una ubicación geográfica con bajo ingreso portuario, cuenta con acceso a mercados, además, sus altas productividades hacen a ese país más competitivo.

Soy una convencida de que la conectividad es la forma eficiente de desarrollar el campo colombiano, y esta es una función del Estado, brindando una clara oferta de bienes públicos. Cuando hablo de conectividad me refiero no solamente al tema de infraestructura vial, sino también a la mejora de condiciones logísticas, acceso a internet, oferta de agua y servicios públicos, así como ingreso a mercados locales e internacionales, mejoras en educación y formación en diferentes prácticas de la cadena de valor, una verdadera comunicación con la comunidad, adquirir tecnología e innovar, conectar las siembras con el cuidado del medio ambiente, para lograr así una política pública que genere competitividad en el campo.



Si tuviéramos esta conectividad respecto a vías terciarias, lograríamos una verdadera reducción de costos de producción. Un claro ejemplo es que se hace más fácil desarrollar insumos locales, si tenemos conocimiento y estamos conectados con lo que hace el mundo. Esa reducción se vería reflejada en menores costos de fletes y mejores vías, lo que permitiría tener productos que a menor tiempo de manipulación y transporte, preservan su calidad, logrando entregar cosechas a la medida del consumidor.

Adriana SeniorPresidenta, Corporación Colombia Internacional CCI Foto: Adriana Senior

Contar con internet a nivel veredal es una prioridad porque permitiría cerrar brechas de información y conocimiento, lo que nos llevaría a ser más competitivos, contando con educación a distancia, así como con aprendizajes a través de videos aplicados directamente al campo, permitiendo una planificación de siembras, aprovechando las ventanas de oportunidad del mercado, conectando directamente con el comprador y conociendo lo que él quiere.



Debemos generar una conectividad con el agua, fortaleciendo los distritos de riego con una regulación para su administración que permita el suministro tanto a cultivos como a acueductos veredales. Sin agua no existe agricultura.



Es necesario generar un desarrollo de proveedores, asociando a pequeños y medianos productores, para que celebren contratos de compra de futura, pero no como una simple agricultura por contrato, sino para lograr que los compradores inviertan en los productores para garantizar materias primas, insumos y semillas de calidad que generen cosechas altamente productivas y rentables, que generen bienestar.



Por último, creo y quiero un campo incluyente, en el que las mujeres rurales tengan remuneración, que haya oportunidad de generar ingresos propios, no solo por su trabajo de cuidado, sino por su trabajo en el campo, que puedan acceder a mejores conocimientos, que puedan proyectar sus competencias como madres y agroempresarias. Por eso, desde la Corporación Colombia Internacional, estamos firmemente comprometidos con lograr al 2030 la meta de convertir a 500 mil mujeres en agroempresarias. En este 2022 ya contamos con más de 30.000 mujeres interesadas en seguir trabajando en sus casas, y con un gran deseo de generar ingresos sostenibles para ellas y sus familias.



Esta meta solo la podemos materializar con alianzas público privadas, y estoy convencida de que la llegada de Cecilia López a la cartera de agricultura, siendo una mujer líder, empoderada y conocedora de la realidad del campo colombiano y sus mujeres, va a ayudar a que esta administración logre un campo conectado, que traiga bienestar a los productores y en especial a las mujeres rurales.

ADRIANA SENIOR MOJICA

Presidenta, Corporación Colombia Internacional CCI

