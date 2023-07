Una brecha de género de la que poco se habla es la que existe en la tasa de suicidios en Colombia y en el mundo.

Atravesaban la sala de espera guiados por el ímpetu de su manito y él venía en pleno discurso de invitación “tú y yo vamos juntos, porque yo quiero estar contigo”.

Me quedé pensando en muchas cosas en torno a esa frase. Este era un niñito en esa etapa en la que aún se confiesa con dulzura que se quiere mucho la compañía de alguien más. Dentro de no muchos años, si es que no hemos logrado cambiar los parámetros de la educación cognitiva y psicosocial de nuestra sociedad, ese mismo niño estará mucho menos dispuesto, si es que algo, a confesar tan abiertamente que no quiere estar solo y que quiere, casi que necesita, la compañía de alguien. Lo más probable es que le hayamos enseñado a refugiarse en esos silencios masculinos que ocultan todas sus vulnerabilidades y son el inicio de una menor capacidad de gestionar sus dolores emocionales que la de nosotras las mujeres.

Una brecha de género de la que poco se habla es la que existe en la tasa de suicidios en Colombia y en el mundo. Con datos de la Organización Mundial de la Salud de 2019, la tasa de suicidios masculinos por cada 100.000 habitantes era de 12,6, mientras que la de suicidios femeninos era de 5,4 (esos mismos datos para Colombia eran 6 y 1,7, respectivamente). Es cierto que esta brecha parece haberse cerrado durante y después de la pandemia, pero no por los motivos deseables que corresponderían a una población masculina con mejores herramientas para lidiar con sus problemas emocionales, sino por la enorme carga que recayó sobre las mujeres en dicha crisis.

Luego pensé en que este niño había tratado de tú a quien lo acompañaba y la había tomado de la mano. ¿Cuántos años pasarán antes de que ese mismo niño deje de considerar apropiado llamar de tú a una mujer que pertenece a un estrato social inferior al propio? ¿Cuántos antes de que no se le ocurra que puede tener contacto físico cariñoso con esa mujer que, en medio del cumplimiento juicioso de sus tareas, le dio además afecto y ternura?

Faltan pocos años para que le enseñemos que existen barreras entre dos personas que se originan en su estrato social; pocos para que ella, a quien ya se lo enseñamos, pierda el derecho a hablarle con cariño a quien ayudó a criar. Criar, quizás el verbo más importante en la construcción de una sociedad.

Y eso me pareció descorazonador. Son tantas las grietas que abren los prejuicios de género, los sociales y tantos otros. Pero las vamos tornando invisibles. ¿En una sociedad más sana no tendrían que al menos seguirse llamando de tú esos dos? ¿No tendríamos que guardarnos esa inocencia con la que de niños no sabemos de barreras sociales, no ocultamos nuestra vulnerabilidad, no escatimamos el afecto?

Al final del recorrido ella le dijo con respingo en la nariz que él era el niño más lindo del mundo. El se lo creyó porque sonrió pleno de dicha. Ella lo abrazó. Yo entré a consulta, pensando en que ojalá esos dos fueran capaces de no dejar de ser. Sería la promesa de un mejor futuro.

ANA MARÍA MAIGUASHCA

*Miembro de la junta directiva de Women in Connection